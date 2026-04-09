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Ordentliche Generalversammlung der Julius Bär Gruppe AG



09.04.2026 / 14:00 CET/CEST





Zürich, 9. April 2026 – An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der Julius Bär Gruppe AG haben die Aktionärinnen und Aktionäre allen Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt.

Im Einzelnen fasste die Generalversammlung 2026 der Julius Bär Gruppe AG die folgenden Beschlüsse:

Die Jahresrechnung und Konzernrechnung 2025 sowie der Nachhaltigkeitsbericht 2025 wurden genehmigt und der Vergütungsbericht 2025 in einer Konsultativabstimmung gutgeheissen.

Der Verwendung des Bilanzgewinns und einer Dividende von CHF 2.60 pro Namenaktie wurde zugestimmt. Die Dividende unterliegt der schweizerischen Verrechnungssteuer und gelangt ab dem 15. April 2026 zur Auszahlung.

Den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung wurde für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung erteilt.

Der maximale Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrates für die kommende Amtsdauer (GV 2026 – GV 2027) wurde genehmigt.

Ebenso genehmigt wurden für die Geschäftsleitung der Gesamtbetrag der variablen Barvergütungselemente für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2025, der Gesamtbetrag der variablen anteilsbasierten Vergütungselemente, die im laufenden Geschäftsjahr 2026 zugeteilt werden, und der maximale Gesamtbetrag der fixen Vergütung für das kommende Geschäftsjahr 2027.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates Noel Quinn als Präsident des Verwaltungsrates, Bruce Fletcher, Jürg Hunziker, Kathryn Shih, Tomas Varela Muiña und Eunice Zehnder-Lai wurden je für eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.

Urban Angehrn und Colin Bell wurden als neue unabhängige Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr gewählt.

Bruce Fletcher, Kathryn Shih und Eunice Zehnder-Lai wurden für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglieder des Vergütungsausschusses (welcher Teil des Nominations- & Vergütungsausschusses war und nun in zwei unabhängige Ausschüsse aufgeteilt wird) gewählt.

Die KPMG AG, Zürich, wurde für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle gewählt.

Dr. Marc Nater, Wenger Plattner Rechtsanwälte, Küsnacht, wurde bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2027 als unabhängiger Stimmrechtsvertreter gewählt.

Der Einführung eines Kapitalbands und der Änderung der Statuten wurde zugestimmt.

Die detaillierten Abstimmungsresultate und das Kurzprotokoll werden innerhalb eines Tages auf der Website unter www.juliusbaer.com/agm publiziert.

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Julius Bär ist in rund 25 Ländern und an rund 60 Standorten präsent. Mit Hauptsitz in Zürich sind wir an wichtigen Standorten vertreten wie etwa in Abu Dhabi, Bangkok, Dubai, Dublin, Frankfurt, Genf, Hongkong, Lissabon, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Mexiko-Stadt, Monaco, Mumbai, Santiago de Chile, Schanghai, Singapur, Tel Aviv und Tokio. Unsere kundenorientierte Ausrichtung, unsere objektive Beratung auf der Basis der offenen Produktplattform von Julius Bär, unsere solide finanzielle Basis sowie unsere unternehmerische Managementkultur machen uns zur internationalen Referenz im Wealth Management.

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