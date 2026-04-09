Original-Research: PAL Next AG (von Montega AG): Halten

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Original-Research: PAL Next AG - von Montega AG

09.04.2026 / 14:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu PAL Next AG

     Unternehmen:               PAL Next AG
     ISIN:                      DE000A12UPJ7

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Halten
     seit:                      09.04.2026
     Kursziel:                  1,00 EUR (zuvor: 1,20 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

Strategische Transformation zur Beteiligungsholding im Fokus

Die PAL Next AG hat ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2025 vorgelegt. Nach
dem planmäßigen 'Release-Jahr' bereitet das Management nun eine strategische
Neuausrichtung vor: die Transformation hin zu einer breiter aufgestellten
Beteiligungsgesellschaft über den Kreativbereich hinaus.

Umsatz-Guidance am oberen Ende getroffen: Mit einem Konzernumsatz von 23,0
Mio. EUR (Vj. 4,2 Mio. EUR) erreichte PAL Next das obere Ende der im Herbst
konkretisierten Prognosespanne (21,0 bis 23,0 Mio. EUR). Die Gesamtleistung
stieg auf 27,2 Mio. EUR und übertraf damit die Zielmarke von 24,0 Mio. EUR.
Wesentliche Treiber waren die erfolgreichen Fertigstellungen von
Produktionen wie DER TIGER und NO HIT WONDER.

Ergebnis durch planmäßige Abschreibungen geprägt: Das operative Ergebnis
(EBIT) lag mit -0,9 Mio. EUR innerhalb der am 21.10.2025 angepassten
Guidance-Range (-0,55 bis -1,25 Mio. EUR). Ursächlich hierfür waren primär
leistungsgerechte Abschreibungen auf das Filmvermögen, die im Zuge der
planmäßigen Fertigstellung der Produktionen auf 23,9 Mio. EUR anstiegen und
damit den Vorjahreswert (2,0 Mio. EUR) deutlich überstiegen. Diese spiegeln
jedoch lediglich die planmäßige Wertrealisierung der in den Vorjahren
aktivierten Produktionskosten wider.

Stabilisierung der Bilanzstruktur durch Kapitalmaßnahmen: Ein wesentlicher
Aspekt des Berichts ist die deutliche Stärkung der Eigenkapitalbasis. Durch
die nahezu vollständige Wandlung der 2023 begebenen Wandelanleihe (Volumen:
8,0 Mio. EUR) sowie eine Sachkapitalerhöhung konnte das negative
Konzerneigenkapital des Vorjahres (-0,8 Mio. EUR) bereinigt werden. Zum
31.12.2025 belief sich das Konzerneigenkapital auf 7,0 Mio. EUR, was einer
Eigenkapitalquote von 11,8% entspricht (Vj.: -1,1%). Trotz planmäßiger
Abwertungen auf Beteiligungswerte im Einzelabschluss der Holding verfügt das
Unternehmen durch die Entlastung der Passivseite über eine solidere Basis
für künftige Akquisitionen.

Ausblick 2026 markiert zyklisches Übergangsjahr: Für das laufende
Geschäftsjahr 2026 prognostiziert das Management einen Umsatz zwischen 6,0
und 9,0 Mio. EUR bei einem EBIT von -3,7 bis -2,5 Mio. EUR. Die Guidance
verdeutlicht die typische Volatilität des projektbasierten
Content-Geschäfts: Nach dem Release-starken Vorjahr befinden sich neue
Produktionen aktuell in der Aufbauphase, deren Ertragspotenziale erst in
Folgeperioden realisiert werden. Zudem spiegelt die Prognose die Kosten für
den Aufbau der Holding-Strukturen wider, die künftig die Steuerung der
Beteiligungen PANTALEON Films und Storybook Studios sowie potenzieller
Neuzugänge übernehmen werden.

Fazit: PAL Next hat das Geschäftsjahr 2025 genutzt, um die Bilanz zu
bereinigen und die Neuausrichtung vorzubereiten. Eine Beurteilung der
Neuausrichtung zur Beteiligungsholding ist u.E. erst dann möglich, wenn
konkrete Zielgesellschaften sowie deren jeweilige Bewertungen und Kaufpreise
kommuniziert werden. Wir bestätigen unser 'Halten'-Rating bei einem neuen
Kursziel von 1,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
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Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
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