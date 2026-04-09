Original-Research: YOC AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: YOC AG - von Montega AG 09.04.2026 / 17:04 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu YOC AG Unternehmen: YOC AG ISIN: DE0005932735 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 09.04.2026 Kursziel: 15,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA Erholung der Profitabilität im Fokus - Guidance 2026 verspricht operative Kehrtwende Die YOC AG hat heute ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht. Nach einem enttäuschenden Jahr 2025, das von einer signifikanten Verfehlung der ursprünglichen Ziele und einem voraussichtlichen Konzernverlust geprägt war, signalisiert das Management für das laufende Turnaround-Jahr eine deutliche Rückkehr in die Gewinnzone. Umsatzprognose am unteren Ende unserer Erwartungen: Für das Geschäftsjahr 2026 plant YOC mit Umsatzerlösen zwischen 39,0 Mio. EUR und 41,0 Mio. EUR. Dies entspricht einem moderaten Wachstum von ca. 5% bis 10% gegenüber dem vorläufigen Vorjahreswert (37,1 Mio. EUR). Damit liegt die Zielsetzung des Unternehmens unterhalb unserer Schätzung von 42,0 Mio. EUR. Das Management scheint hier u.E. nach der 'operativen Delle' im Jahr 2025 eine konservativere Planungsbasis gewählt zu haben, was wir angesichts des weiterhin volatilen Marktumfelds im digitalen Werbesektor ausdrücklich begrüßen. Signifikante Steigerung der operativen Ertragskraft: Die Gesellschaft erwartet ein operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in einer Spanne von 3,0 Mio. EUR bis 4,5 Mio. EUR. Im Mittelwert entspräche dies einer Steigerung von ca. 56% gegenüber dem schwachen Vorjahr (ca. 2,4 Mio. EUR). Unsere Prognose von 4,2 Mio. EUR liegt am oberen Rand der Guidance. Das Periodenergebnis wird zwischen 0,0 Mio. EUR und 1,5 Mio. EUR erwartet (Vj. ca. -0,4 Mio. EUR). Operativer Hebel von VIS.X sollte wieder greifen: Die prognostizierte Verbesserung der Profitabilität stützt unsere These, dass die Belastungen in 2025 primär auf temporäre Sondereffekte und eine Margen-Kompression sowohl im programmatischen Markt als auch im IO-Geschäft zurückzuführen waren. Mit der erwarteten Normalisierung der Rohertragsmargen sollte der hohe operative Hebel der proprietären VIS.X-Plattform nun wieder stärker zur Geltung kommen. Insbesondere die technologische Substanz der Plattform bleibt das zentrale Asset der Equity Story. Fazit: Die neue Guidance 2026 schafft die notwendige Visibilität für eine schrittweise Neubewertung der Aktie. Auch wenn die Umsatzdynamik kurzfristig etwas moderater ausfallen dürfte, überzeugt die in Aussicht gestellte Erholung auf der Ergebnisseite. Bei einem aktuellen EV/EBITDA 2026e von lediglich 3,8x erachten wir die Aktie der YOC AG am Kapitalmarkt weiterhin stark unterbewertet. Wir bekräftigen unsere 'Kaufen'- Empfehlung und bestätigen das Kursziel von 15,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=9df880011a1ebab8263680be8f2b7f45 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=32ed8648-3424-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2306140 09.04.2026 CET/CEST °