Original-Research: YOC AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: YOC AG - von Montega AG

09.04.2026 / 17:04 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu YOC AG

     Unternehmen:               YOC AG
     ISIN:                      DE0005932735

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      09.04.2026
     Kursziel:                  15,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

Erholung der Profitabilität im Fokus - Guidance 2026 verspricht operative
Kehrtwende

Die YOC AG hat heute ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026
veröffentlicht. Nach einem enttäuschenden Jahr 2025, das von einer
signifikanten Verfehlung der ursprünglichen Ziele und einem
voraussichtlichen Konzernverlust geprägt war, signalisiert das Management
für das laufende Turnaround-Jahr eine deutliche Rückkehr in die Gewinnzone.

Umsatzprognose am unteren Ende unserer Erwartungen: Für das Geschäftsjahr
2026 plant YOC mit Umsatzerlösen zwischen 39,0 Mio. EUR und 41,0 Mio. EUR.
Dies entspricht einem moderaten Wachstum von ca. 5% bis 10% gegenüber dem
vorläufigen Vorjahreswert (37,1 Mio. EUR). Damit liegt die Zielsetzung des
Unternehmens unterhalb unserer Schätzung von 42,0 Mio. EUR. Das Management
scheint hier u.E. nach der 'operativen Delle' im Jahr 2025 eine
konservativere Planungsbasis gewählt zu haben, was wir angesichts des
weiterhin volatilen Marktumfelds im digitalen Werbesektor ausdrücklich
begrüßen.

Signifikante Steigerung der operativen Ertragskraft: Die Gesellschaft
erwartet ein operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen
(EBITDA) in einer Spanne von 3,0 Mio. EUR bis 4,5 Mio. EUR. Im Mittelwert
entspräche dies einer Steigerung von ca. 56% gegenüber dem schwachen Vorjahr
(ca. 2,4 Mio. EUR). Unsere Prognose von 4,2 Mio. EUR liegt am oberen Rand
der Guidance. Das Periodenergebnis wird zwischen 0,0 Mio. EUR und 1,5 Mio.
EUR erwartet (Vj. ca. -0,4 Mio. EUR).

Operativer Hebel von VIS.X sollte wieder greifen: Die prognostizierte
Verbesserung der Profitabilität stützt unsere These, dass die Belastungen in
2025 primär auf temporäre Sondereffekte und eine Margen-Kompression sowohl
im programmatischen Markt als auch im IO-Geschäft zurückzuführen waren. Mit
der erwarteten Normalisierung der Rohertragsmargen sollte der hohe operative
Hebel der proprietären VIS.X-Plattform nun wieder stärker zur Geltung
kommen. Insbesondere die technologische Substanz der Plattform bleibt das
zentrale Asset der Equity Story.

Fazit: Die neue Guidance 2026 schafft die notwendige Visibilität für eine
schrittweise Neubewertung der Aktie. Auch wenn die Umsatzdynamik kurzfristig
etwas moderater ausfallen dürfte, überzeugt die in Aussicht gestellte
Erholung auf der Ergebnisseite. Bei einem aktuellen EV/EBITDA 2026e von
lediglich 3,8x erachten wir die Aktie der YOC AG am Kapitalmarkt weiterhin
stark unterbewertet. Wir bekräftigen unsere 'Kaufen'- Empfehlung und
bestätigen das Kursziel von 15,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=9df880011a1ebab8263680be8f2b7f45

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=32ed8648-3424-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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