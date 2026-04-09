Orsted-Chef: Nahostkrise beflügelt Ausbau von Windkraft

Reuters · Uhr
Erneuerbare Energien
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Kopenhagen, ⁠09. Apr (Reuters) - Der Chef des dänischen Windkraft-Konzerns Orsted sieht in der Energiekrise im Nahen Osten ‌einen Beschleuniger für die Energiewende in Europa. Dies stärke den politischen ⁠Willen ⁠zur Energieunabhängigkeit und damit das Geschäft mit Windkraft auf See. "Wir erleben die zweite globale Energiekrise innerhalb von fünf Jahren, ‌erst mit der Ukraine ‌und jetzt mit dem Nahen Osten, was zu steigenden Energiepreisen ⁠führt", sagte Konzernchef Rasmus Errboe ‌am Donnerstag der ⁠Nachrichtenagentur Reuters. Für Europa bestehe die große Aufgabe, Energiesicherheit und Souveränität zu gewährleisten.

Der Iran-Krieg ‌hat den ⁠Schiffsverkehr durch die ⁠Straße von Hormus beeinträchtigt und zu höheren Energiepreisen in Europa geführt.

(Bericht von Stine Jacobsen, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Ralf BanserBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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