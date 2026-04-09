OTS: BearingPoint GmbH / Europaweite BearingPoint-Studie zum ...

Europaweite BearingPoint-Studie zum Zahlungsverhalten (FOTO) Frankfurt am Main (ots) - Schneller, digitaler, sicherer - Europas Weg zur digitalen Souveränität beim Bezahlen - Kontaktlose Kartenzahlungen dominieren in Europa - Jüngere Altersgruppen wollen zukünftig häufiger Mobile Payments nutzen - Erwartung bestätigt: Jeder Zweite nutzt die Echtzeitüberweisung - Neu eingeführte Empfängerprüfung wird in Euro-Ländern als nützlich empfunden - Zahlungslösung Wero wird europaweit wahrgenommen In der aktuellen Ausgabe der europaweiten Zahlungsverkehrsstudie der Management- und Technologieberatung BearingPoint in neun europäischen Ländern wird deutlich: Kontaktlose Kartenzahlungen dominieren als am häufigsten genutzte Zahlungsmethode in Europa. Die jüngeren Altersgruppen wollen in Bezug auf ihr Zahlungsverhalten in den nächsten zwei Jahren häufiger Mobile Payments nutzen. Jeder Zweite nutzt die seit 2025 in den Euro-Ländern von den Banken verpflichtend angebotene Echtzeitüberweisung. Die im Oktober 2025 ebenfalls neu eingeführte Empfängerprüfung für SEPA-Überweisungen wird in den Euro-Ländern als nützlich empfunden. Für Zahlungen an Privatpersonen wird auch die Zahlungslösung Wero europaweit wahrgenommen. Kontaktlose Kartenzahlungen dominieren in Europa Kontaktlose Kartenzahlung dominieren europaweit im Durchschnitt: In allen untersuchten Ländern bis auf Deutschland und Österreich sind kontaktlose Kartenzahlungen deutlicher Spitzenreiter. Der Abstand der durchschnittlichen Nutzung von kontaktloser Kartenzahlung ist mit 71 % gegenüber dem Bargeld mit 51 % sehr ausgeprägt. Spitzenreiter bei der Häufigkeit der Nutzung der kontaktlosen Kartenzahlung ist Finnland mit 84 % gefolgt von den Niederlanden und Dänemark mit 74 %, Irland und Schweden mit 73 % sowie Frankreich mit 72 %. Schlusslichter sind hier die deutschsprachigen Länder Schweiz (68 %), Deutschland (63 %) und Österreich (62 %). Jüngere Altersgruppen wollen zukünftig häufiger Mobile Payments nutzen Die jüngeren Generationen bis 44 Jahre können sich vorstellen, in den nächsten zwei Jahren immer häufiger Mobile Payments zu nutzen. Während in der Altersgruppe 35 bis 44 Jahre 35 % der Befragten sich das vorstellen können, markiert die Altersgruppe 18 bis 24 Jahre mit 40 % einen hohen Wert und die Altersgruppe 25 bis 34 Jahre mit 41 % den Spitzenplatz. Immer häufiger mit Karte zu bezahlen, können sich hingegen die Altersgruppen von 45+ vorstellen. Während die Altersgruppe von 45 bis 54 Jahre mit 29 % bereits einen hohen Wert erreicht, markiert die Altersgruppe 55+ mit 31 % den höchsten Wert. Kryptowährungen im Zahlungsverhalten bleiben ein Randthema. Jeder zehnte der jüngeren Altersgruppen von 18 bis 44 Jahren (10 %) kann sich vorstellen, Kryptowährungen in den nächsten zwei Jahren häufiger zu nutzen. In der Altersgruppe von 45 bis 54 Jahren kann sich das nur noch jeder 25te vorstellen (4 %), in der Altersgruppe ab 55+ nur noch jeder 100te (1 %). Erwartung bestätigt: Jeder Zweite nutzt die Echtzeitüberweisung Im Länderdurchschnitt nutzen in den Euro-Ländern etwas mehr als die Hälfte (52 %) der befragten Personen regelmäßig oder gelegentlich die Echtzeitüberweisung (Instant Payments). Irland mit 63 % und Frankreich mit 69 % sind Spitzenreiter bei der Nutzung von Instant Payments im persönlichen Zahlungsverhalten. In den Nicht-Euro-Ländern nutzen im Durchschnitt etwas weniger als die Hälfte (47 %) der befragten Personen Instant Payments. Christian Bruck, Partner und Experte für das Thema Zahlungsverkehr bei BearingPoint, kommentiert: "Der Zahlungsverkehr der Zukunft wird hybrid. Bargeld, Karten, Wallets, Instant Payments und digitale Zentralbankwährungen werden koexistieren. Mit PSD3, PSR, MiCA, DORA und der EU-Verordnung zu Instant Payments entsteht der umfassendste Regulierungsrahmen, den der europäische Zahlungsverkehr bisher erlebt hat. Parallel dazu gewinnt die europäische Digital Identity Wallet an Bedeutung. Die Verschmelzung von Identifikation, Authentifizierung und mobilem Bezahlen wird die kommenden Jahre noch stärker prägen. Erstaunlich dabei ist, dass regulatorisch getriebene Änderungen im Zahlungsverkehr von den Konsumenten oft auch als Treiber von Innovationen wahrgenommen und mit Akzeptanz belohnt werden, die Echtzeitüberweisung ist ein gutes Beispiel dafür. Mit der verpflichtenden Empfängerprüfung nehmen die Konsumenten zudem eine erhöhte Sicherheit im Zahlungsverkehr direkt wahr. Die positive Wahrnehmung unterstreicht dabei den wachsenden Sicherheitsanspruch der Verbraucher." Neu eingeführte Empfängerprüfung wird in Euro-Ländern als nützlich empfunden Knapp 50 % der Befragten geben im Länderdurchschnitt der Euro-Länder an, dass die Empfängerprüfung (Verification of Payee) eine gute beziehungsweise nützliche Funktion ist und zusätzliche Sicherheit bietet. In Deutschland sehen das 51 % der Befragten so, in Österreich 54 %. In Frankreich geben sogar 59 % der befragten Personen an, dass die Empfängerprüfung eine gute beziehungsweise nützliche Funktion ist. Zahlungslösung Wero wird europaweit für Transaktionen zwischen Privatpersonen wahrgenommen Die nationalen mobilen Bezahldienste dominieren grundsätzlich weiterhin im jeweiligen Land bei Zahlungen an Privatpersonen, zum Beispiel Twint in der Schweiz mit 66 %, MobilePay in Dänemark als Spitzenreiter mit 92 % beziehungsweise in Finnland mit 61 %, Swish in Schweden mit 86 % und Tikkie in den Niederlanden mit 71 %. In den Ländern, wo es keine nationalen Zahlungsdienst-Champions gibt, werden für Zahlungen unter Privatpersonen auch häufig Bargeld und Überweisung genutzt. Als europaweiter Zahlungsdienst wird Wero bereits in allen befragten Ländern wahrgenommen. Spitzenreiter ist Frankreich mit einem Anteil von 19 % für Zahlungen zwischen Privatpersonen über Wero. Dr. Robert Bosch, Partner und Globaler Leiter Financial Services bei BearingPoint, resümiert: "Die aktuelle Entwicklung zeigt deutlich, dass moderne digitale Zahlungssysteme in ganz Europa an Bedeutung gewinnen. Ein zentraler Treiber ist der Wunsch nach einer eigenständigen europäischen Alternative zu bisher dominierenden, nicht-europäischen Lösungen - ein wichtiger Schritt hin zu mehr digitaler Souveränität. Über die reine Bezahlfunktion hinaus eröffnen solche europäischen Lösungen zusätzliches Innovationspotenzial, das die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft stärkt und neue Wachstumsimpulse setzen kann." Über die Umfrage Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage, an der zwischen dem 10. und 17. Dezember 2025 insgesamt 10.123 Personen in Österreich (1.000), der Schweiz (1.000), Deutschland (2.026), Dänemark (1.023), Finnland (1.009), Frankreich (1.052), Irland (1.001), den Niederlanden (1.003) und Schweden (1.009) teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die jeweilige Bevölkerung ab 18 Jahren. Die Umfrage wurde von BearingPoint konzipiert und über das Marktforschungsinstitut YouGov in den neun genannten Ländern durchgeführt. Die Ergebnisse wurden von den BearingPoint Payments-Experten analysiert und in einen Gesamtzusammenhang gebracht. BearingPoint führt die Umfrage bereits seit 2019 regelmäßig durch. Über BearingPoint BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite, die Unternehmen mithilfe moderner Technologien transformiert. Wir unterstützen Unternehmen bei der Transformation, indem wir fundiertes Branchenwissen mit starken Kompetenzen in Strategie, Geschäftsprozessen, Technologie und KI kombinieren. Unsere Beraterteams arbeiten dabei in unterschiedlichsten Industrien - immer nah am Kunden. Spezialisierte SAP- und Microsoft-Einheiten, ein starker Fokus auf KI sowie ergebnisorientierte Softwarelösungen ermöglichen maßgeschneiderte, innovative Lösungen für die Herausforderungen unserer Kunden. Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg. BearingPoint gehört zu den TIME World's Best Companies und den Forbes World's Best Employers. Das Unternehmen ist zudem eine zertifizierte B Corporation, die hohe soziale und ökologische Standards erfüllt. 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