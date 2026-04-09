PCE Daten | Wall Street Gewinnmitnahmen | kein Tanker durch Hormus

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Die US-Futures geben nach dem starken Rally-Tag wieder leicht ab, während Öl mit neuen Zweifeln an der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran erneut anzieht.

Makroseitig enttäuschen die privaten Einkommen und Ausgaben für Februar mit -0,1 % statt erwarteten +0,3 %, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe liegen mit 219.000 leicht über den erwarteten 210.000. Die PCE-Kerndaten treffen mit 3,0 % im Jahresvergleich die Erwartungen, die Gesamt-PCE liegt bei 2,8 %, aber auf Monatsbasis steigen die Preise um 0,4 %. Auffällig ist die Preiskomponente im Gütersektor mit +0,7 % – hier zeigen sich bereits die Auswirkungen der Zölle.

Zusätzlich fällt die dritte Schätzung für das BIP im vierten Quartal 2025 mit +0,5 % schwächer aus als die erwarteten +0,7 % – der Markt bleibt damit zwischen Inflationssorgen, Wachstumsdämpfern und Nahost-Risiko eingeklemmt.



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00:00 Intro | Trotz Gegenwind bleibt Wall Street stabil

02:50 Makrodaten: Arbeitsmarkt, PCE, BIP | Ölpreis steigt

05:40 Diplomatie im Iran-Konflikt: Waffenruhe brüchig

06:44 Hormus bleibt geschlossen: Märkte durch geopolitische Risiken verwundbar

09:40 Vorm Opening: Datadog, CoreWeave, Ölwerte, Airlines, Kreuzfahrt u.a.

13:05 Amazon aggressiver im KI-Rennen

14:54 FED zwischen Zinssenkungen & Risiken: Arbeitsmarkt rückt in den Fokus

18:05 Trump unter Druck | Zinsen und Hormus im Fokus

19:35 Bewertung und Gewinne: Warum der Markt resilient bleibt

21:30 Analysten zu Marvell Technology, Datadog, Texas Instruments, Micron u.a.

22:35 Ausblick: Treffen USA/Iran in Pakistan, wichtige US-Zahlen u.a.







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