Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Waffenruhe in Iran

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FREIBURG (dpa-AFX) - Die "Badische Zeitung" zu Waffenruhe in Iran:

"Dass Trump außer maßloser Zerstörungswut keine Antwort wusste, zeigt sein strategisches Dilemma. Weder hat der Krieg das Mullah-Regime durch Enthauptung gestürzt oder gefügig gemacht, noch hat Teheran wie von Trump gefordert kapituliert. Es hat mit seinem Zehn-Punkte-Plan vielmehr selbst weitreichende Bedingungen für ein Kriegsende gestellt. Tatsächlich dürfte es Frieden im Mittleren Osten dauerhaft nur geben, wenn Irans Regime keine weiteren Angriffe der USA und Israels fürchten muss - und wenn es zugleich aufhört, selbst eine Bedrohung für seine Nachbarn zu sein. Pakistan und die anderen Vermittler stehen vor der Quadratur des Kreises."/yyzz/DP/men

Das könnte dich auch interessieren

Frist läuft Montagnacht ab
Trump pocht auf sein Ultimatum: Drohung an den Iran05. Apr. · dpa-AFX
Trump pocht auf sein Ultimatum: Drohung an den Iran
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Investment-Chance: Wenn der Markt einen Weltmarktführer übersiehtgestern, 14:58 Uhr · onvista
So reagieren die Märkte
Fünf Grafiken zum Waffenstillstand im Iran-Krieggestern, 12:15 Uhr · onvista
Inflation, Aktien, Anleihen
Was J.P. Morgan für den Rest des Börsenjahrs erwartet07. Apr. · onvista
Alle Premium-News