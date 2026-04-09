Quanten-Firma Terra Quantum strebt Börsengang an der Nasdaq an

Zürich, 09. Apr (Reuters) - ⁠Die schweizerisch-deutsche Quantentechnologiefirma Terra Quantum strebt an die US-Börse und will damit den Grundstein für weiteres Wachstum legen. Über einen Zusammenschluss mit der Mantelgesellschaft Mountain Lake Acquisition Corp. II (MLAC II) peilt die Gesellschaft eine Notierung an der US-Technologiebörse Nasdaq an, wie Terra Quantum am Donnerstag mitteilte. Die unverbindliche Absichtserklärung ‌mit dem Übernahmevehikel (Special Purpose Acquisition Company, SPAC) MLAC II bewerte die Firma aus St.Gallen mit 3,25 Milliarden Dollar. Terra Quantum plane die Börsennotiz im späteren Jahresverlauf, sagte Firmenchef Markus Pflitsch der ⁠Nachrichtenagentur Reuters. ⁠Für eine genaue Zeitangabe sei es noch zu früh.

Terra Quantum entwickelt Quanten-Algorithmen, Software sowie Sicherheitslösungen und ist nach eigenen Angaben bereits für Kunden aus Branchen wie Rüstung, Finanzwirtschaft, Arzneimittel und Logistik tätig. Dazu gehören die US-Luftwaffe sowie Konzerne wie Siemens, der Konsumgüterhersteller Unilever und die Banken HSBC und BBVA. In solchen Projekten ging es um Anwendungen von Quantentechnologie für Bereiche wie Drohnen oder ‌der Preisgestaltung von Derivaten. Die 2019 gegründete Terra Quantum erwirtschafte ‌bereits "bedeutende" Umsätze, so Pflitsch.

Das Unternehmen habe sich für eine Notierung in den USA entschieden, weil das Land der wichtigste Wachstumsmotor in dem Sektor sei. Zudem habe Amerika bei der Festlegung regulatorischer Standards eine Vorreiterrolle. "Die ⁠USA sind hier das Kraftzentrum und der Maßstab. Und wir wollen in der Champions League mitspielen", ‌sagte der Deutsche, der bei der Amtseinführung von US-Präsident ⁠Donald Trump im vergangenen Jahr teilnahm. Pflitsch, der sich selbst als "halb Quantenphysiker, halb Banker" bezeichnet, werde auch nach dem Börsengang ein großer Anteilseigner bleiben, Name und Management von Terra Quantum blieben unverändert.

Eine SPAC-Transaktion biete Schutz vor Marktturbulenzen, zudem sei die Konkurrenz um ‌Anleger geringer als bei traditionellen Börsengängen, erklärte Pflitsch. ⁠Mit dem Schritt will sich Terra Quantum ⁠Zugang zu den Kapitalmärkten sichern, um die nächste Wachstumsphase zu finanzieren. Dazu zählten die Produktentwicklung, die globale Expansion und strategische Zukäufe. Terra Quantum liege an der Spitze der Quanten-Revolution und verfüge über eine Führungsmannschaft mit Erfahrung sowohl in der Wissenschaft als auch in der Kommerzialisierung von Technologie, erklärte Paul Grinberg, Chef von MLAC II.

Terra Quantum wird bei der Transaktion von Cohen & Company Securities beraten, die auch die im Bereich erneuerbare Energieerzeugung tätige Schweizer Firma ThomasLloyd Climate Solutions an die Wall Street bringen will. SPAC-Deals haben nach Jahren der Zurückhaltung 2025 an ⁠der Wall Street ein Comeback erlebt.

(Bericht von Dave Graham; bearbeitet von Oliver Hirt, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)