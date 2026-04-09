ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Gewinne - Entspannungssignale aus Nahost

NEW YORK (dpa-AFX) - Hoffnungsvolle Signale aus dem Nahost-Konflikt haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag aus der anfänglichen Minuszone befördert. Der Leitindex Dow Jones erklomm den höchsten Stand seit mehr als einem Monat und schloss 0,58 Prozent höher bei 48.185,80 Punkten, nachdem er im frühen Handel um bis zu 0,5 Prozent gesunken war. Der marktbreite S&P 500 gewann letztlich 0,62 Prozent auf 6.824,66 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,72 Prozent auf 25.082,09 Punkte hoch.

Israel wird nach Angaben von US-Präsident Donald Trump die Angriffe im Libanon zurückfahren. Er habe mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gesprochen und dieser habe eine Reduzierung der Attacken zugesagt, sagte Trump dem US-Sender NBC in einem Telefoninterview. Die andauernden und heftigen Angriffe Israels gegen die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon bedrohen die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran. Später kündigte Netanjahu direkte Verhandlungen mit dem nördlichen Nachbarland an.

Die US-Wirtschaft wuchs im Schlussquartal 2025 um 0,5 Prozent und damit schwächer als erwartet. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen in der vergangenen Woche stärker als prognostiziert. Die privaten Einkommen fielen im Februar unerwartet, während die privaten Konsumausgaben im Januar geringer als geschätzt zulegten. Der Anstieg des Preisindex PCE verharrte im Februar wie erwartet bei 2,8 Prozent. Der PCE ist das bevorzugte Preismaß der US-Notenbank Fed und wird an den Finanzmärkten stark beachtet.

Grund zur Freude hatten die Anleger von Amazon . Der Online-Händler erwäge, seine Chips an andere Unternehmen zu verkaufen, sagte Konzernchef Andy Jassy. Die hauseigene Chip-Sparte des Cloud-Computing-Riesen sei auf dem besten Weg, im Laufe eines Jahres mehr als 20 Milliarden US-Dollar umzusetzen, fügte er hinzu. Die Amazon-Aktie verbuchte ein Kursplus von 5,6 Prozent und war damit Spitzenreiter im Dow.

Die Aktien von CoreWeave stiegen um 3,5 Prozent. Der Anbieter von Cloud-Kapazität im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) gab eine deutlich ausgebaute, langfristige Vereinbarung mit dem Betreiber sozialer Netzwerke Meta bekannt. Bis Dezember 2032 stellt CoreWeave dem Facebook-Mutterkonzern Rechenleistung im Volumen von rund 21 Milliarden US-Dollar bereit. Die Meta-Papiere gewannen 2,6 Prozent.

Für die Titel von Constellation Brands ging es um 8,5 Prozent nach oben. Der Alkoholkonzern hatte am Vorabend nach Börsenschluss Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt, die besser als erwartet ausgefallen waren. Der Ergebnisausblick auf das laufende Geschäftsjahr blieb aber hinter den Markterwartungen zurück.

Die Anteilscheine von Marvell Technology stiegen um 4,8 Prozent, nachdem Barclays die Aktien des Herstellers von Halbleiterprodukten auf "Overweight" hochgestuft hatte. Die Papiere von Zscaler sackten hingegen um 11,4 Prozent ab. Der Finanzdienstleister BTIG hatte die Titel des Experten für IT-Sicherheit auf "Neutral" abgestuft.

Die Papiere von Brown-Forman schnellten um 11,4 Prozent nach oben. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, konkurriert Sazerac, der Hersteller des Whiskys "Southern Comfort", mit dem französischen Spirituosenkonzern Pernod Ricard um einen möglichen Zusammenschluss mit dem "Jack Daniel's"-Produzenten./edh/he