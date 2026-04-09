Schuldenberg in Deutschland wächst auf 2,66 Billionen Euro

Berlin, 09. ⁠Apr (Reuters) - Die öffentliche Verschuldung in Deutschland ist zum Ende des vergangenen Jahres auf 2,66 Billionen Euro gestiegen. Dies entspricht einem Anstieg von 50,8 Milliarden Euro oder 1,9 Prozent zum dritten Quartal 2025, ‌wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Im Vergleich zum Jahresende 2024 kletterte der Schuldenstand damit um 151 Milliarden Euro ⁠oder sechs ⁠Prozent. Zum öffentlichen Gesamthaushalt zählen Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung samt ihrer jeweiligen Extrahaushalte.

Der Schuldenstand des Bundes erhöhte sich im vierten Quartal um 32,2 Milliarden Euro auf 1,84 Billionen Euro. Verantwortlich dafür waren dem Statistikamt zufolge vor allem die Sondervermögen. ‌So stieg die Verschuldung des Sondervermögens ‌Bundeswehr um fast 30 Prozent auf 43 Milliarden Euro. Das neu gegründete Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK) wies zum Jahresende bereits Schulden von ⁠24,3 Milliarden Euro auf.

Auch die Bundesländer standen tiefer in der Kreide. ‌Ihre Verbindlichkeiten wuchsen um 8,7 ⁠Milliarden Euro auf 624,6 Milliarden Euro. Den stärksten prozentualen Anstieg verzeichnete Hamburg mit 7,8 Prozent, gefolgt von Bremen und Bayern. Rückläufig war die Verschuldung hingegen nur in drei ‌Ländern, am stärksten in Mecklenburg-Vorpommern ⁠mit minus 3,9 Prozent.

Den prozentual ⁠stärksten Zuwachs gab es bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden. Ihre Schulden stiegen um 5,3 Prozent oder 9,8 Milliarden Euro auf 196,3 Milliarden Euro. Grund dafür ist den Angaben zufolge, dass kommunale Rücklagen weitgehend aufgebraucht waren und die Gemeinden für das Erledigen ihrer Aufgaben neue Kredite aufnehmen mussten. Die Verschuldung der Sozialversicherung sank leicht auf 9,4 Millionen Euro.

(Bericht von Klaus ⁠Lauer; redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)