Spritpreise geben nach Höchstständen zum Wochenbeginn leicht nach

Berlin, ⁠09. Apr (Reuters) - Nach Jahreshöchstständen zum Wochenbeginn sind die Kraftstoffpreise in Deutschland leicht zurückgegangen. Ein Liter Super E10 kostete am ‌Mittwoch im bundesweiten Tagesdurchschnitt 2,155 Euro, wie aus einer Übersicht des Automobilclubs ⁠ADAC ⁠vom Donnerstag hervorgeht. Für Diesel mussten Autofahrer 2,419 Euro bezahlen. Super E10 hatte am Montag mit 2,192 Euro den höchsten Stand des Jahres ‌erreicht, während Diesel am Dienstag ‌mit 2,447 Euro sogar auf ein Allzeithoch gestiegen war.

Trotz des leichten Rückgangs ⁠bleiben die Preise auf einem sehr hohen ‌Niveau. Im Vergleich ⁠zum 27. Februar unmittelbar vor Beginn der Angriffe der USA und Israels auf den Iran war ein ‌Liter Super ⁠E10 am Mittwoch um ⁠37,7 Cent teurer. Für einen Liter Diesel mussten Autofahrer sogar 67,3 Cent mehr bezahlen. Seit Kriegsbeginn waren die Spritpreise nahezu durchgehend gestiegen.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)