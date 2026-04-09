Steht eine Neubewertung der Sektor-Aktien bevor?

In diesem Video analysiert Alexander Mayer den aktuellen Zustand der Mining-Industrie – also Unternehmen, die neue Krypto-Einheiten erzeugen – und zeigt, warum der Trend in Richtung Künstliche Intelligenz (KI) das Geschäftsmodell dieser Firmen und die Investment-Story grundlegend verändern könnte.

Im Video geht es um die wichtigsten Kennzahlen des Sektors, die Auswirkungen der aktuellen Krypto-Kursschwäche und die strategische Neuausrichtung großer börsennotierter Miner wie Mara, Riot und Cleanspark. Ich nehme diese Unternehmen jetzt auch in mein Krypto-Musterdepot auf. Alle Hintergründe erkläre ich in diesem Video.