TAGESVORSCHAU: Termine am 10. April 2026

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 10. April

 
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 FRA: Sodexo, Halbjahreszahlen
09:30 CHE: Swiss Re, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Erzeugerpreise 3/26
03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid
03:30 CHN: Erzeugerpreise 3/26
03:30 CHN: Verbraucherpreise 3/26
08:00 DEU: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
08:00 DEU. Baupreise für Wohngebäude 2/26
08:00 NOR: Verbraucherpreise 3/26
08:00 NOR: Industrieproduktion 2/26
09:00 AUT: Industrieproduktion 2/26
10:00 ITA: Industrieproduktion 2/26
14:30 USA: Verbraucherpreise 3/26
14:30 USA: Realeinkommen 3/26
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 2/26
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 4/26 (vorläufig)
18:00 RUS: BIP Jahr 2025
18:00 RUS: BIP Q4/25
18:00 RUS: Verbraucherpreise 3/26

SONSTIGE TERMINE
DEU: Die Gewerkschaft Ufo hat das Kabinenpersonal der Lufthansa und der Tochter Lufthansa Cityline zu einem Streik aufgerufen. Der Ausstand ist von 0.01 Uhr bis 22.00 Uhr vorgesehen.

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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