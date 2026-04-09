Top-Zinsen im April 2026 – hier sind bis zu 3,5 Prozent aufs Tagesgeld drin

Das Wichtigste in Kürze Im April 2026 sind bis zu 3,5 % Zinsen p. a. auf Tagesgeld möglich.

Spitzenreiter ist aktuell Raisin* mit 3,5 % p. a.

Viele Angebote gelten nur für Neukunden und begrenzte Zeiträume.

Nach Ablauf der Aktion fallen die Zinsen teilweise deutlich.

Alternativen wie Scalable* bieten dauerhafte Verzinsung, aber auf niedrigerem Niveau.

Die besten Tagesgeld-Angebote im April 2026

Die Top-Angebote im Detail

Raisin: 3,5 % p. a. über Partnerbanken

Raisin* bietet im April 2026 einen der höchsten Aktionszinsen: 3,5 % p. a. für 3 Monate, gültig für Anlagen bis 50.000 €. Die Zinsen werden monatlich gutgeschrieben. Nach Ablauf der Zinsgarantie erfolgt die Weiteranlage in ein Folgeprodukt auf der Plattform. Hier sind aktuell beim Tagesgeld bis zu 2,02 % p. a. möglich. Wer besonderen Wert auf Sicherheit legt, findet bei Banken mit sehr hoher Bonität (AAA-Rating), etwa aus Skandinavien, derzeit Angebote mit rund 1,91 % p. a..

Einlagensicherung: abhängig von der gewählten Partnerbank

Consorsbank: 3,4 % p. a. für 3 Monate

Die Consorsbank* bietet weiterhin einen der höchsten Aktionszinsen: 3,4 % p. a. für 3 Monate auf Beträge bis zu 1 Mio. €. Das Angebot richtet sich an Neukunden und zählt zur Spitze im Markt.

Einlagensicherung: Deutschland (AAA)

Santander: 3,3 % p. a. – danach deutlicher Zinsrückgang

Die Santander Bank bietet 3,3 % p. a. für die ersten 4 Monate. Danach fällt der Zinssatz deutlich auf 0,3 % p. a.. Damit gehört das Angebot zwar zu den attraktivsten kurzfristigen Aktionen, erfordert aber Aufmerksamkeit: Nach Ablauf des Aktionszeitraums sollten Sparer prüfen, ob ein Wechsel sinnvoll ist.

Einlagensicherung: Deutschland (AAA)

Advanzia Bank: 3,1 % p. a. mit Mindestanlage

Die Advanzia Bank* bietet 3,1 % p. a. für 3 Monate. Voraussetzung ist eine Mindestanlage von 5.000 €. Nach Ablauf der Aktion sinkt der Zinssatz auf etwa 1,5 % p. a..

Einlagensicherung: Luxemburg (AAA)

ING: 3 % p. a. für 4 Monate

Die ING* bietet aktuell 3 % p. a. für 4 Monate, gültig für Guthaben bis 250.000 €. Nach dem Aktionszeitraum fällt der Zinssatz auf 0,75 % p. a..

Einlagensicherung: Deutschland (AAA)

comdirect: 3 % p. a. mit Zusatzprodukten

Bei comdirect* sind ebenfalls 3 % p. a. für 6 Monate möglich – allerdings in Kombination mit einem Girokonto* oder Depot*. Bei beiden Angeboten bekommen Neukunden zusätzlich noch eine 100 € Prämie.

Einlagensicherung: Deutschland (AAA)

Scalable Capital: 2,5 % p. a. dauerhaft

Scalable Capital* bietet 2,5 % p. a. ohne zeitliche Begrenzung. Die Verzinsung gilt für nicht investiertes Guthaben im Broker. Im Unterschied zu klassischen Tagesgeldkonten ist hierfür ein Depot erforderlich.

Einlagensicherung: Deutschland (AAA), teilweise Geldmarktfonds Ein Teil der Einlagen wird bei Partnerbanken gehalten und unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung. Ein anderer Teil kann in Geldmarktfonds investiert werden, die als Sondervermögen getrennt verwahrt werden und ebenfalls geschützt sind.

Worauf du beim Tagesgeld achten solltest

Ein hoher Aktionszins ist nur ein Teil der Entscheidung. Wichtig sind vor allem:

Dauer der Zinsgarantie

Zinssatz nach Ablauf der Aktion

Einlagensicherung

Flexibilität und Verfügbarkeit

Gerade Angebote mit stark fallenden Anschlusszinsen sollten aktiv überwacht werden.

Fazit

Auch im April 2026 sind beim Tagesgeld bis zu 3,5 % p. a. möglich. Allerdings unterscheiden sich die Angebote deutlich in Laufzeit, Flexibilität und Anschlusszins.

Als Top-Tipp für kurzfristig orientierte Zins-Hopper ist Raisin* aktuell das beste Angebot mit einem sehr starken Aktionszins von 3,5 % für 3 Monate. Wer sich unnötigen Wechselstress vermeiden will, findet dort auch passende Angebote für die Weiteranlage auf dem Zinsportal.

Wer lieber eine konstant hohe Verzinsung ohne Laufzeitbegrenzung (zumindest bis auf Weiteres) und hohe Anlagesummen sucht, findet bei Scalable Capital* mit 2,5 % p. a. aktuell ein sehr starkes Angebot.

Anleger, die gleichzeitig auf der Suche nach einem neuen Depot sind, finden mit der comdirect* (3 % für 6 Monate + Depot + 100 € Prämie) ein attraktives Gesamtpaket.

Wer kurzfristig höhere Zinsen bei etwas kürzerer Laufzeit bevorzugt, wird bei der Consorsbank* (3,4 % für 3 Monate + Depot) fündig.

* Hinweis: onvista wird vergütet, wenn du über den Link hinter dem *) ein Depot bei dem betreffenden Broker eröffnest ("Affiliate-Link").