Trading-Chance AUD/USD: Langfristig abwärts?!

Good to know about Australischer Dollar

Der Australische Dollar ist eine wichtige Rohstoff-Währung. Australien ist ein bedeutender Player bei Mineralien, aber auch bei Metallen und nicht zuletzt im Bereich der Agrar-Rohstoffe. Bei Baumwolle, Gerste und Weizen ist man jeweils einer der drei größten Exporteure weltweit. Entsprechend wirken sich die Entwicklungen an den Rohstoff-Märkten auch stets auf den Wechselkurs AUD/USD aus. Die Rallye der Währung über nahezu das gesamte Jahr 2025 war unter anderem durch die stark steigenden Preise bei den Metallen unterstützt. Seit dort eher korrektive Tendenzen zu sehen sind, hat es auch den Aussie-Dollar eher gedeckelt. Der Australische Dollar nimmt im globalen Währungssystem eine markante Sonderrolle ein, da er als eine der bedeutendsten Rohstoffwährungen der Welt gilt. Diese Charakterisierung rührt vor allem von der Wirtschaftsstruktur Australiens her, die in hohem Maße vom Export natürlicher Ressourcen geprägt ist. Da das Land über gewaltige Vorkommen an Eisenerz, Kohle, Gold und verflüssigtem Erdgas verfügt, korreliert der Außenwert des Dollars sehr eng mit den Preisentwicklungen auf den internationalen Rohstoffmärkten. Steigen die Preise für diese Güter, erhöht sich in der Regel auch die Nachfrage nach der australischen Währung, da ausländische Abnehmer ihre Käufe in der Landeswährung abwickeln müssen, was den Wechselkurs gegenüber anderen großen Währungen wie dem US-Dollar oder dem Euro stärkt.

Ein wesentlicher Faktor für die Dynamik dieser Währung ist die geografische und wirtschaftliche Nähe zu Asien, insbesondere zu China. Als einer der weltweit größten Abnehmer von Industriemetallen beeinflusst Chinas wirtschaftliche Verfassung die australische Handelsbilanz und damit direkt den Wert des Dollars. In Phasen globalen Wirtschaftswachstums, in denen die industrielle Produktion hochgefahren wird und die Rohstoffpreise anziehen, profitiert der Australische Dollar massiv und wird von Investoren oft als Barometer für die allgemeine Weltkonjunktur betrachtet. Dies macht ihn jedoch gleichzeitig anfällig für Volatilität, da konjunkturelle Eintrübungen oder ein Nachlassen der chinesischen Nachfrage unmittelbar zu Kursverlusten führen können. Neben den reinen Warenströmen spielt auch die Zinspolitik der Reserve Bank of Australia eine entscheidende Rolle für die Attraktivität der Währung. In Zeiten, in denen Australien im Vergleich zu anderen Industrienationen höhere Zinssätze bietet, ziehen die daraus resultierenden Kapitalzuflüsse den Wert der Währung weiter nach oben. In der Summe ergibt sich das Bild einer Währung, die weit mehr ist als nur ein nationales Zahlungsmittel; sie fungiert als Bindeglied zwischen den Finanzmärkten und der physischen Produktion von Primärrohstoffen. Für Akteure am Devisenmarkt bleibt der Australische Dollar daher ein unverzichtbares Instrument, um auf die Entwicklung der globalen Industrieproduktion und das Vertrauen in den Welthandel zu setzen.

Commitment of Traders Report

Seit den 80er-Jahren wird in einem wöchentlich von der CFTC veröffentlichten Report die Positionierung der großen Händlergruppen dargelegt. Sinn dahinter ist es, Transparenz zu schaffen, da die großen Adressen mit dem von ihnen gehandelten Volumen Preise beeinflussen können. Dabei wird seit jeher in drei große Kategorien unterteilt: Commercials, Large Speculators und Small Speculators. Die Small Specs sind jene Adressen, die wie Sie und ich mit Positionsgrößen agieren, die unterhalb der Berichtsgrenze liegen. Sie sind für uns als Trader nur insofern interessant, als sie eher emotional agieren und in den Marktextremen (weit fortgeschrittener Trend) meist falsch liegen. Wenn die Kleinspekulanten also hoch investiert sind in einem fortgeschrittenen Bullenmarkt, ist absolute Vorsicht angesagt. Preisrelevant sind unterdessen die Aktionen der Large Specs. Das sind einfach gesagt Fonds und institutionelle Adressen, die klassischerweise trendfolgend agieren. Sie treiben Trends mit ihren Aktionen. Die bedeutendste Partei innerhalb der Händlergruppen sind die Commercials. Darunter werden bei Rohstoffen die Produzenten und die verarbeitende Industrie kategorisiert, und bei den Finanz-Märkten (Anleihen, Währungen, Indizes) sind hier die Emittenten von verbrieften Produkten, sowie große Investmenthäuser eingruppiert. Wenn diese Händlergruppe eine Extremposition einnimmt, steht der Markt vor einer Umkehr.

Korrektur mit 80 Prozent Wahrscheinlichkeit!

Für die mittlere bis lange Frist braut sich im Australischen Dollar eine Korrektur zusammen, wie wir aus dem Commitment of Traders Report heraus sehen. Unter dem Preis-Chart sehen Sie zwei „Indikatoren-Fenster“, die einmal die Netto-Position der Commercials (rot) darstellen, und jene der Leveraged Funds (blau). Diese Konstellation kam in der Form und Ausprägung seit 2006 fünf Mal vor. In vier von fünf Fällen folgte in der Vergangenheit eine scharfe Korrektur. Das Lager der Commercials stellt vor allem die Absicherungsgeschäfte von Banken, Investmenthäusern und anderen großen Adressen dar. Sie haben in etwa jene Netto-Position (Saldo aus Longs und Shorts innerhalb einer Händlergruppe), wie im zuletzt Jahr 2017. Damals sank der Kurs von 0,80 auf 0,55 binnen der darauffolgenden drei Jahre. Die Leveraged Funds (arbeiten mit Hebel) sind sehr hoch investiert. Diese Konstellation, wonach die spekulativen Kräfte hoch investiert sind, gleichzeitig die kommerziellen Marktteilnehmer stark gegen fallende Kurse absichern, tritt selten auf, ist dafür aber umso treffsicherer.

Quelle: www.barchart.com

Wichtig ist hierbei, zu verstehen, dass die CoT-Daten kein klassisches Timing-Instrument sind. Darum steht auch diese Trading-Chance nicht im Widerspruch zu dem jüngst vorgestellten saisonalen Trade. Das saisonale Zeitfenster ist klar definiert und erstreckt sich bis zum 18. April. Die CoT-Daten werden in wöchentlicher Taktung veröffentlicht und sagen über das Timing von Woche zu Woche wenig bis gar nichts aus. Sie zeigen aber für die mittlere bis lange Frist Imbalancen eines Marktes an und ermöglichen es uns, große Potenziale zu erkennen. Wir haben also zwei gänzlich unterschiedliche Zeitfenster. Und genauso, wie Sie wahrscheinlich Aktien als Investment halten, als Trader aber möglicherweise auf den Aktienmarkt temporär Short handeln, ist auch das Verhältnis dieser beiden Setups zu betrachten. Es geht also nicht darum, ein Setup durch das andere überstimmen zu lassen, sondern sie parallel zu handeln mit den jeweiligen Zeitfenstern und Verwaltungsmodi.

Fazit

Während der saisonale Long-Trade also Ende der kommenden Woche ausläuft, können bereits erste strategische Shorts aufgebaut werden, die ein Zeitfenster von sechs bis 12 Monaten haben. Hier bietet es sich an, in mehreren Tranchen zu operieren, da der CoT-Report (wie erklärt) kein Timing-Instrument im klassischen Sinne ist, sondern mittel- bis langfristige Potenziale aufzeigt. Ein geeignetes Produkt für diese Trading-Chance auf der kurzen Seite haben wir ausgesucht und stellen es Ihnen nachfolgend vor.

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf AUD/USD

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Short Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 0,7582 USD. Bei einem aktuellen Kurs von 0,703 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 12,42. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet PF53CU.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 0,705 USD

Unterstützungen: 0,670 USD

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf AUD/USD

Basiswert AUD/USD WKN PF53CU ISIN DE000PF53CU5 Basispreis 0,7582 USD K.O.-Schwelle 0,7582 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 12,42 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.