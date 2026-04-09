Washington/Brüssel, 09. ⁠Apr (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat nach einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte seine scharfe Kritik am Militärbündnis bekräftigt. "Sie wurden auf die Probe gestellt und haben versagt", zitierte eine Sprecherin ‌des Weißen Hauses am Mittwoch den Präsidenten mit Blick auf die Rolle der Allianz im Iran-Krieg. Rutte bezeichnete ⁠das ⁠Gespräch nach dem Treffen als sehr offen und ehrlich. Er könne die Enttäuschung Trumps über viele Nato-Verbündete nachvollziehen, sagte er dem Sender CNN.

Hintergrund der Spannungen ist der mangelnde Beistand einiger Bündnispartner für den US-Militäreinsatz gegen den ‌Iran. Mehrere Nato-Staaten hatten sich demnach geweigert, ‌US-Militärflugzeugen die Nutzung ihres Luftraums zu gestatten oder Seestreitkräfte zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus zu entsenden. Eine Sprecherin ⁠des Weißen Hauses warf den Nato-Staaten zudem vor, sie hätten "dem ‌amerikanischen Volk den Rücken gekehrt", ⁠das für ihre Verteidigung bezahle.

Trump hatte die Nato in den vergangenen Wochen wiederholt als "Papiertiger" bezeichnet und mit einem Austritt der USA aus dem Bündnis gedroht. ‌Obwohl Trump am Dienstag ⁠einen zweiwöchigen Waffenstillstand bei den ⁠Angriffen auf den Iran angekündigt hatte, belasten die diplomatischen Folgen des Konflikts die Beziehungen weiter. Der Streit verschärft bereits bestehende transatlantische Spannungen über die Ukraine und die Höhe der Militärausgaben. Eine frühere Nato-Sprecherin bezeichnete die Lage als "gefährlichen Punkt für die transatlantische Allianz".

(Bericht von Trevor Hunnicutt, Lili Bayer,John Irish und Andrea Shalal. Geschrieben von ⁠Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)