UN-Chef verurteilt die massiven Angriffe Israels im Libanon

NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat die verheerenden israelischen Luftangriffe im Libanon scharf kritisiert. Er "verurteilt entschieden die massiven Angriffe", teilte sein Sprecher auf der Plattform X mit. Dabei seien "Hunderte Zivilisten, darunter auch Kinder, getötet und verletzt" sowie zivile Infrastruktur beschädigt worden, hieß es weiter.

Israel hatte trotz der Feuerpause im Iran-Krieg bei einem Großangriff zahlreiche Ziele im Libanon bombardiert, darunter auch in der Hauptstadt Beirut. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden mindestens 182 Menschen getötet. Laut israelischem Militär galt der Angriff Kommandeuren und militärischer Infrastruktur der Hisbollah. Nach libanesischen Angaben waren jedoch viele Zivilisten betroffen.

Anders als der Iran sehen die USA den Libanon nicht in der vereinbarten zweiwöchigen Waffenruhe inbegriffen. Der Iran erwägt nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Fars aus der Feuerpause auszusteigen./scr/DP/jha