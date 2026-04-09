Uniqlo-Mutter Fast Retailing schraubt nach Gewinnsprung Prognose hoch

Tokio, 09. ⁠Apr (Reuters) - Ein starkes Auslandsgeschäft hat der Uniqlo-Mutter Fast Retailing einen Gewinnsprung beschert und den Vorstand für das Gesamtjahr zuversichtlicher gestimmt. Der japanische Modekonzern rechne für das Gesamtjahr nun ‌mit einem operativen Ergebnis von 700 Milliarden Yen statt der bisher erwarteten 650 Milliarden, teilte der Wettbewerber von Zara ⁠und ⁠H&M am Donnerstag mit. Im zweiten Geschäftsquartal bis Ende Februar sei das operative Ergebnis um 29,4 Prozent auf 189,8 Milliarden Yen (rund 1,1 Milliarden Euro) geschnellt. Das übertraf die Erwartungen der Analysten deutlich.

Getragen wurde das Wachstum vor ‌allem von der raschen Expansion in ‌Europa und Nordamerika. Währenddessen verlangsamte sich das Wachstum in China, dem größten Auslandsmarkt des Konzerns, aufgrund der schwachen Konsumstimmung. In ⁠Japan profitierte das Unternehmen von einem Tourismus-Boom, der durch den ‌schwachen Yen angetrieben wurde. ⁠Damit ist Fast Retailing auf Kurs, das fünfte Rekordjahr in Folge zu erzielen.

Der Konzern berücksichtigt bei der Prognose nach eigenen Angaben bereits Auswirkungen der Lage ‌im Nahen Osten, etwa durch ⁠höhere Transportkosten. Die jüngste Eskalation ⁠des Konflikts könnte die Kosten jedoch weiter in die Höhe treiben. Ein japanischer Zulieferer kündigte bereits an, die Preise für die Kunstfaser Polyester wegen höherer Ölpreise um 20 Prozent anzuheben. Viele der von Uniqlo verkauften Basis-Kleidungsstücke werden aus diesem Material hergestellt.

(Bericht von Rocky Swift in Tokio, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von ⁠Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)