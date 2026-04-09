Wall Street

US-Aktienmärkte leicht im Minus nach Erholungsrally

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Das Straßenschild der Wall Street
Quelle: Adobe.com/Péter Mács

Nach der Erholungsrally zur Wochenmitte haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag leichte Einbußen verzeichnet. Nach der Erleichterung über eine zweiwöchige Waffenruhe in Nahost zeigen sich die Anleger angesichts wieder steigender Ölpreise vorsichtig. Frische US-Konjunkturdaten hatten kaum Einfluss auf die Leitindizes.

Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,1 Prozent auf 47.854 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor ebenfalls 0,1 Prozent auf 6.776 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,2 Prozent auf 24.854 Punkte abwärts. Tags zuvor hatten sich Dow und Nasdaq 100 mit Gewinnen von jeweils knapp 3 Prozent deutlich von ihren Ende März erreichten Tiefs abgesetzt.

Für etwas Belastung sorgt Marktexperten zufolge, dass die Straße von Hormus derzeit faktisch weiter geschlossen ist. Nur wenige Schiffe haben seit der Ankündigung der Waffenruhe die für den Rohöl- und Flüssiggas-Transport global wichtige Meeresenge passiert. Zudem wird von mehreren Seiten übereinstimmend berichtet, dass der Iran in der Straße von Hormus eine Art Mautstellen-System eingeführt hat. Zudem werden die Grundlagen der Waffenruhe im Iran-Krieg zunehmend infrage gestellt.

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