US-Wirtschaft verlor Ende 2025 mehr Schwung als angenommen

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Washington, ⁠09. Apr (Reuters) - Das US-Wirtschaftswachstum hat sich vor der Jahreswende spürbar verlangsamt. Das Bruttoinlandsprodukt legte ‌von Oktober bis Dezember auf das Jahr hochgerechnet nur um ⁠0,5 ⁠Prozent zu, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Eine frühere Schätzung hatte ein Plus von 0,7 ‌Prozent ergeben. Im ‌vorangegangenen dritten Quartal 2025 war noch ein Wachstum von 4,4 ⁠Prozent herausgesprungen.

Als Konjunkturbremse erwies sich, ‌dass im Herbst ⁠wegen des Haushaltsstreits die Regierungsgeschäfte für 43 Tage weitgehend ruhten. Die weltgrößte Volkswirtschaft ‌wuchs ⁠2025 insgesamt - leicht revidiert - ⁠um 2,1 Prozent. 2024 hatte es noch zu einem Plus von 2,8 Prozent gereicht.

(Reuters-Büro Washington, geschrieben von Reinhard Becker und Klaus Lauer, redigiert von Sabine Ehrhardt - ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

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