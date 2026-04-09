Verband: Streik trifft rund 500 Flüge und 90.000 Lufthansa-Passagiere

Berlin, 09. Apr (Reuters) - ⁠Der Streik beim Kabinenpersonal trifft nach Branchenangaben rund 90.000 Passagiere der Lufthansa im Oster-Rückreiseverkehr. Voraussichtlich würden am Freitag über 520 Flüge ausfallen, teilte der Flughafenverband ADV am Donnerstag mit. "Das ist völlig unangemessen", kritisierte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel. Er warf der Flugbegleitergewerkschaft UFO vor, "hier bewusst maximale Störungen in Kauf" zu nehmen. "Lösungen müssen am Verhandlungstisch gefunden werden, nicht auf dem Rücken der Reisenden." Zudem müsse die ‌Politik die Funktionsfähigkeit kritischer Infrastrukturen wie Airports besser schützen.

Die Lufthansa erklärte dazu, es werde Beeinträchtigungen im Flugplan geben. Die genaue Zahl von Flugausfällen blieb aber zunächst unklar. Allein bis Freitag 17.00 Uhr wurden bereits rund 200 Abflüge vom ⁠Frankfurter Flughafen annulliert, ⁠wie aus Daten von der Website des Flughafenbetreibers Fraport hervorging. Eine Fraport-Sprecherin sagte, für Freitag seien insgesamt bisher etwa 1320 Starts und Landungen mit rund 176.000 Passagieren geplant. Hier seien Flugstreichungen wegen des Streiks aber noch nicht erfasst. In der Regel komme die gesamte Lufthansa-Gruppe auf rund 60 Prozent des Verkehrsaufkommens.

Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat die Beschäftigten der Kernmarke Lufthansa und ihrer Zubringergesellschaft Cityline zu einem eintägigen Arbeitskampf aufgerufen. Am Freitag sollen von 00.01 Uhr bis 22.00 Uhr alle Abflüge ‌der Lufthansa von ihren Drehkreuzen in Frankfurt und München bestreikt werden. Im ‌selben Zeitfenster sollen nach Angaben der Unabhängigen Flugbegleiter Organisation (UFO) die Kabinenbeschäftigten der Cityline an neun deutschen Flughäfen die Arbeit niederlegen. Bei Urabstimmungen hatte Ende März die große Mehrheit der Befragten nach gescheiterten Tarif-Gesprächen für Streik votiert.

In Deutschland werden die Lufthansa-Fluglinien Discover, Lufthansa City und ⁠Eurowings nach Möglichkeit Zusatzflüge übernehmen, wie der Konzern mitteilte. Auch die internationalen Töchter wie Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines, Air ‌Dolomiti und ITA Airways würden versuchen, zusätzliche Frequenzen anzubieten und ⁠auf ihren Flügen von und nach Deutschland größere Flugzeuge einzusetzen.

AIRLINE KRITISIERT STREIK ALS VERANTWORTUNGSLOSE ESKALATION

Lufthansa-Personalvorstand Michael Niggemann nannte den Arbeitskampf eine verantwortungslose Eskalation - "gerade auch in einer Zeit, in der wir mit geopolitischen Herausforderungen umgehen müssen wie extremen Kerosinpreisentwicklungen und großen Unsicherheiten für die kommenden Monate". Der Manager forderte die Gewerkschaft auf, die Gespräche wieder ‌aufzunehmen.

Diese hingegen argumentiert, weder in den Verhandlungen über verbesserte Arbeitsbedingungen ⁠für die rund 19.000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter bei der ⁠Kernmarke Lufthansa noch in Sachen Sozialplan für die rund 800 Beschäftigten der vor der Schließung stehenden Cityline habe sich die Arbeitgeberseite bewegt. "Diese Situation wäre vermeidbar gewesen – die Verantwortung liegt bei der Lufthansa, die es bislang nicht einmal geschafft hat, ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen", erklärte UFO-Chef Joachim Vázquez Bürger mit Blick auf das Ringen um einen neuen Manteltarifvertrag für die Lufthansa.

"Wir haben die Osterfeiertage bewusst von Arbeitskampfmaßnahmen ausgenommen, um die Auswirkungen für Reisende so gering wie möglich zu halten", sagte Vázquez Bürger. "Dass es nun dennoch zu Beeinträchtigungen bei der Rückkehr aus den Ferien kommen kann, ist uns sehr bewusst und wir bedauern das ausdrücklich."

UFO und die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hatten die Lufthansa bereits Mitte Februar ⁠am gleichen Tag bestreikt, was zu massiven Flugausfällen führte. Die Piloten machten Mitte März erneut Druck mit zwei Tagen Arbeitskampf - auch dieser Tarifkonflikt schwelt noch.

(Bericht von Klaus Lauer und Ilona Wissenbach, redigiert von Ralf BanserBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung ‌unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)