Weniger Lkw-Verkehr auf deutschen Autobahnen - Schlechtes Omen für Konjunktur

Berlin, ⁠09. Apr (Reuters) - Auf deutschen Autobahnen hat der Lkw-Verkehr im März nachgelassen und damit ein negatives Signal für die ohnehin maue Wirtschaft gesendet. Die ‌Fahrleistung mautpflichtiger Lastwagen sank kalender- und saisonbereinigt um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat. ⁠Wie das ⁠Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) und das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag weiter mitteilten, lag der kalenderbereinigte Fahrleistungsindex zugleich 0,6 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats.

Das Barometer stützt ‌sich auf digitale Prozessdaten, die ‌im Zuge der Lkw-Mauterhebung erzeugt werden. Der Index zeichnet die Fahrleistung der mautpflichtigen Lkw nach. ⁠Laut Destatis gibt es einen deutlichen Zusammenhang zwischen ‌dem Barometer und anderen ⁠Konjunkturindikatoren wie etwa der Industrieproduktion. Die deutschen Unternehmen haben ihre Produktion im Februar gedrosselt. Industrie, Bau und Energieversorger stellten ‌zusammen 0,3 Prozent ⁠weniger her als im Vormonat.

"Die ⁠deutsche Industrie kommt nicht in Schwung", so die Einschätzung von Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen. Damit dürfte aus Sicht des Experten auch die gesamte Wirtschaft im ersten Quartal kaum gewachsen sein. Das Bruttoinlandsprodukt hatte im vierten Quartal 2025 um 0,3 Prozent zugelegt.

(Bericht von ⁠Reinhard Becker, redigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)