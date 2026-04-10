Absatz von Daimler Truck schrumpft erneut - Europa-Geschäft wächst

Frankfurt, ⁠10. Apr (Reuters) - Die Absatzschwäche bei Daimler Truck setzt sich zum Jahresauftakt fort. Im ersten Quartal seien 68.849 Fahrzeuge verkauft worden, ‌teilte der Lkw- und Bus-Hersteller am Freitag mit. Dies sei ein Minus von ⁠neun ⁠Prozent zum Vorjahreszeitraum. Bei den Vergleichszahlen wurde das inzwischen in das Gemeinschaftsunternehmen Archion eingebrachte Geschäft der japanischen Tochter Mitsubishi Fuso herausgerechnet.

Das Nordamerika-Geschäft schrumpfte um ‌ein Viertel und der Verkauf ‌von Bussen um ein Fünftel. Ein Lichtblick war das 13-prozentige Plus des Europageschäfts ⁠mit der Marke Mercedes-Benz Trucks. Der Absatz ‌von E-Fahrzeugen stieg ⁠um 26 Prozent auf 742 Einheiten.

Daimler Truck leidet unter den von US-Präsident Donald Trump verhängten Einfuhrzöllen, vor allem ‌auf Waren ⁠aus Mexiko. Dort betreibt der ⁠deutsche Konzern ein Werk. Finanzchefin Eva Scherer hatte daher bei der Vorlage der Geschäftszahlen im März vor schrumpfenden Margen auf dem nordamerikanischen Markt gewarnt.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)