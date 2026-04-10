Aktie im Plus

Adidas erholt nach positivem Ausblick der Citigroup

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Quelle: IgorGolovniov

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Adidas haben am Freitagmorgen von einem positiven Ausblick der Citigroup auf die Berichtssaison profitiert. Die Papiere der Herzogenauracher kletterten auf der Handelsplattform Tradegate um bis zu 1,4 Prozent über ihren Xetra-Vortagesschluss auf fast 139 Euro. Bei 140 Euro wartet charttechnischer Widerstand.

Um das neue Kursziel der Expertin Monique Pollard gab es zwar einige Verwirrung. Klar aber ist, dass sie bei ihrer Kaufempfehlung bleibt und immenses Erholungspotenzial sieht. Adidas-Aktien haben im bisherigen Jahresverlauf 19 Prozent verloren.

Pollard sieht weltweit starke Wachstumschancen, gerade im Bereich Laufschuhe. Zusätzlich sieht sie die anstehende Fußballweltmeisterschaft als massiven Umsatztreiber./ag/jha/

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