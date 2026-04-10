Aktienmärkte zum Wochenschluss richtungslos

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenschluss weitgehend unverändert. Der DAX bewegt sich am Freitagvormittag nahe dem Vortagsniveau, auch der Euro Stoxx 50 verzeichnet nur geringe Veränderungen. Die US‑Indizes liegen im vorbörslichen Handel leicht im Minus und liefern keine klaren Impulse. In Asien schloss der Nikkei 225 hingegen mit einem leichten Plus.

Makroökonomischer Überblick

Im Mittelpunkt steht am Freitag die weitere Entwicklung im Nahen Osten. Die zuletzt vereinbarte Waffenruhe sorgt am Rohstoffmarkt bislang für Entspannung, auch wenn sie als fragil gilt. Entsprechend bleiben die Ölpreise unter der psychologisch wichtigen Dreistelligkeit, was Inflationssorgen vorerst dämpft. Zusätzliche Aufmerksamkeit erhalten die für das Wochenende avisierten Gespräche zwischen den Konfliktparteien unter internationaler Vermittlung, denen Marktteilnehmer hohe Signalwirkung beimessen.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Im Fokus der Anleger steht am Freitag die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Das Papier zeigt eine deutliche Aufwärtsbewegung bei erhöhtem Handelsvolumen. Auslöser sind die am Morgen veröffentlichten Umsatzzahlen für das erste Quartal: TSMC steigerte die Erlöse deutlich stärker als vom Markt erwartet. Besonders das März‑Geschäft erwies sich als außergewöhnlich dynamisch, was als Hinweis auf eine weiterhin robuste Nachfrage nach Hochleistungschips gilt. Die Zahlen gelten über das Unternehmen hinaus als Gradmesser für den globalen Technologiesektor. Dass sich das KI‑getriebene Wachstum trotz geopolitischer Belastungen bislang kaum abschwächt, sorgt für Rückenwind bei Halbleiterwerten weltweit. Investoren werten die Entwicklung als Zeichen, dass die Investitionsbereitschaft großer Tech‑Konzerne intakt bleibt.

Die Porsche‑Aktie gerät am Freitag unter leichten Druck. Auslöser sind rückläufige Auslieferungen im ersten Quartal, vor allem in China und Nordamerika. Belastend wirkten das Auslaufen von Cayman und Boxster mit Verbrenner sowie der Wegfall von E‑Auto‑Steuervorteilen in den USA. Positive Impulse kommen vom 911 und vom deutschen Heimatmarkt, reichen jedoch nicht aus, um die globale Absatzschwäche zu kompensieren. Der Fokus der Anleger richtet sich nun auf den für den Sommer geplanten Start des elektrischen Cayenne, der neue Dynamik bringen soll.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UN3WLZ 7,77 24502,709442 Punkte 34,25 Open End DAX® Bear UN3WM2 8,15 24532,676064 Punkte 32,38 Open End SAP SE Bull UN6K1T 3,26 107,172925 EUR 4,22 Open End X-DAX® Bull UN0LLV 12,66 22589,080871 Punkte 18,41 Open End DAX® Bull UN6WJA 5,90 23293,122136 Punkte 38,33 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.04.2026; 11:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Applied Materials Inc. Call UN2B32 3,40 400,00 USD 5,62 17.06.2026 Evonik Industries AG Call UG7KNG 1,31 18,00 EUR 5,63 23.12.2026 Palo Alto Networks Inc. Call UN4Y3R 2,32 160,00 USD 4,22 16.09.2026 Amazon.com Inc. Call UG7ND9 3,86 230,00 USD 3,35 16.06.2027 Siemens Energy AG Call UN6NBS 3,91 170,00 EUR 2,6 16.06.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.04.2026; 11:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Amazon.com Inc. Long HD2RW4 8,15 155,807977 USD 3 Open End Alibaba Group Holding Ltd. ADR Long UG5CZ9 1,24 106,42472 USD 6 Open End Nasdaq-100® Short UN6R6X 1,10 26085,514417 Punkte 25 Open End DAX® Long UN6NGT 5,88 23016,573951 Punkte 30 Open End Safran S.A. Long UN2NB7 6,61 263,381621 EUR 6 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.04.2026; 11:30 Uhr;

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