ANALYSE-FLASH: DZ Bank erhöht fairen Wert für Wacker Chemie - 'Verkaufen'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Wacker Chemie von 58 auf 70 Euro angehoben, jedoch die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Golfkrieg schaffe ein Umfeld, das kurzfristige Vorteile durch geringeren Wettbewerb aus China und mehr Preissetzungsmacht biete, aber auch Risiken durch eine potenziell nur logistikgetriebene Nachfrage berge, schrieb Peter Spengler am Freitag./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 10:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 10:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Wacker Chemie

Das könnte dich auch interessieren

Aktie im Plus
Adidas erholt nach positivem Ausblick der Citigroupheute, 07:00 Uhr · dpa-AFX
Adidas erholt nach positivem Ausblick der Citigroup
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
So reagieren die Märkte
Fünf Grafiken zum Waffenstillstand im Iran-Krieg08. Apr. · onvista
Inflation, Aktien, Anleihen
Was J.P. Morgan für den Rest des Börsenjahrs erwartet07. Apr. · onvista
Alle Premium-News