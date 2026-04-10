ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Unicredit auf 90 Euro - 'Overweight'

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit vor der Berichtssaison der italienischen Banken von 87 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie von Unicredit in den Jahren 2027 und 2028 moderat erhöht, schrieb Delphine Lee in einer am Freitag vorliegenden Vorschau. Angesichts der Ambitionen des Konzerns in puncto Übernahmen habe sie zudem ihre Erwartungen an künftige Aktienrückkäufe zurückgeschraubt./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 13:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 13:04 / GMT

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