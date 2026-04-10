APA ots news: 48. Sitzung des Finanzmarktstabilitätsgremiums (FMSG)

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    Wien (APA-ots) - Die 48. Sitzung des Finanzmarktstabilitätsgremiums  
(FMSG) fand am 9. 
April 2026 statt. Schwerpunktthemen waren die Empfehlungen zum 
Antizyklischen Kapitalpuffer, der Beschluss des Jahresberichts zum 
Jahr 2025 und die Überarbeitung der makroprudenziellen Strategie. Das 
Gremium hat auch die Auswirkungen des Kriegs im Nahen und Mittleren 
Osten sowie neuer Technologien auf die Finanzmarktstabilität 
diskutiert. 

Zwtl.: Antizyklischer Kapitalpuffer 

Das FMSG empfiehlt der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), den 
Antizyklischen Kapitalpuffer (AZKP) bei 0 % der inländischen 
risikogewichteten Aktiva zu belassen. Zum Jahresende 2025 wiesen drei 
von sechzehn Indikatoren auf erhöhte finanzzyklische Risiken hin, 
wobei die beiden Indikatoren zur Kredit-BIP-Lücke, die in der 
Bemessung finanzzyklischer Risiken höher gewichtet werden, unter den 
kritischen Schwellenwerten blieben. 

Details hierzu finden sich in der Empfehlung ( FMSG/1/2026 ). Das 
Dashboard der Indikatoren zu systemischen zyklischen Risiken wird in 
einer interaktiven Version auch auf der Website der OeNB 
veröffentlicht. 

Zwtl.: Nahost-Krieg, Künstliche Intelligenz und Stablecoins 

Das Gremium hat festgestellt, dass die direkten Exponierungen des 
österreichischen Finanzsektors gegenüber der vom Krieg im Nahen und 
Mittleren Osten betroffenen Region gering sind. Allerdings bringen 
die Folgewirkungen des Kriegs - ein eingetrübter Wirtschaftsausblick 
sowie ein Anstieg von Inflation und Zinsen - zusätzliche Risiken mit 
sich. Die makroprudenziellen Kapitalpuffer sowie die im historischen 
Vergleich gute Kapitalisierung des Bankensystems stellen wichtige 
Komponenten für die Resilienz der österreichischen Banken gegenüber 
diesen Risiken dar. Eine zurückhaltende Ausschüttung von Gewinnen ist 
ein wichtiger Beitrag für den Erhalt der Risikotragfähigkeit des 
Bankensektors. 

Das Gremium hat zudem die Implikationen neuer Technologien, wie 
Künstliche Intelligenz und Stablecoins, für die Finanzmarktstabilität 
in Österreich diskutiert. Risiken aus Künstlicher Intelligenz 
bestehen insbesondere aus einem Strukturwandel in Real- und 
Finanzwirtschaft. Dazu kommen operationelle Cyberrisiken und 
Abhängigkeiten von einem sehr konzentrierten Markt an Anbietern. 

Die Finanzmarktstabilitätsrisiken aus Stablecoins werden derzeit 
noch als gering eingeschätzt. Stablecoins sind aber ein rasch 
wachsender Markt. Das FMSG wird die Entwicklungen weiter beobachten. 

Zwtl.: Jahresbericht 2025 

Im Jahr 2025 konzentrierte sich das FMSG auf die Identifizierung 
und Adressierung systemischer Risiken in der Gewerbe- und 
Wohnimmobilienfinanzierung sowie auf die jährliche Evaluierung des 
Puffers für systemrelevante Institute (OSII) und die vierteljährliche 
Festlegung des antizyklischen Kapitalpuffers (AZKP). 

Der Jahresbericht wird an den Bundesminister für Finanzen und den 
Finanzausschuss des Nationalrats übermittelt und auf der Website des 
FMSG veröffentlicht. 

Zwtl.: Makroprudenzielle Strategie 

Das Gremium hat in dieser Sitzung die makroprudenzielle Strategie 
für das FMSG im Zusammenspiel mit FMA und OeNB diskutiert und 
überarbeitet. Die Anpassungen in der Strategie spiegeln Änderungen in 
den rechtlichen Rahmenbedingungen sowie neue Erkenntnisse und 
Methoden wider. 

Die überarbeitete Version wird auf der Website des FMSG 
veröffentlicht. 

Rückfragehinweis: 
   Sekretariat des Finanzmarktstabilitätsgremiums 
   z.Hd. Mag.a Marlies Schroeder, MiM 
   (+43-1) 404 20-6900 
   kontakt@fmsg.at 
   https://www.fmsg.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom 

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