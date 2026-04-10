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APA ots news: Auktionsergebnis bringt Drei Zukunftssicherheit bei Frequenzausstattung und macht 5G-Netz fit für KI-Anwendungen.

Wien (APA-ots) - Drei Österreich hat bei der am 10. April 2026  
abgeschlossenen 
Frequenzauktion für seine Kund:innen sein Spektrumsportfolio 
ausgebaut und langfristig abgesichert. 

Drei CTIO Bernd Loacker : "Mit diesem Auktionsergebnis machen wir 
unser Netz fit für KI-Anwendungen und schaffen die Grundlage für 
leistungsstarkes Internet - für Business- wie für Privatkund:innen. 
Gleichzeitig beschleunigen wir den Übergang von 4G zu 5G: Das macht 
unser Netz noch stabiler, skalierbarer und zukunftssicherer." 

Gegenstand der Auktion waren insbesondere zwei zentrale Bereiche: 
die Neuvergabe auslaufender Frequenzen im 2600 MHz Band (FDD und TDD) 
sowie neues 2300 MHz Mobilfunkspektrum (TDD). 

Mit dem Auktionsergebnis stärkt Drei seine Zukunftssicherheit 
gleich doppelt: Das bisherige FDD-Bestandsspektrum von 2×25 MHz 
bleibt auch im nächsten Vierteljahrhundert verfügbar. Gleichzeitig 
wurde die Kapazität im TDD-Bereich von 20 MHz auf 40 MHz verdoppelt. 
Das TDD-Spektrum (Time Division Duplex) bildet eine entscheidende 
Grundlage für neue Technologien wie etwa KI-basierte Anwendungen. 

Auch die 2024 erworbenen technologieneutralen 2600 MHz-Frequenzen 
werden künftig eine wichtige Rolle spielen: Sie ermöglichen 
innovative Industrie- und Geschäftsanwendungen mit Gigabit- 
Datenraten. "Damit bauen wir mit Drei unsere führende Position als 
einziger Anbieter mit einem landesweiten 5G-Standalone-Netz in 
Österreich weiter aus", so Loacker . 

Österreichs modernstes 5G Netz. 
Die Datennutzung im Netz von Drei ist allein im vergangenen Jahr um 
rund 15 % auf 1,95 Milliarden Gigabyte gestiegen. Starke Nachfrage 
erzeugen derzeit vor allem die Boost!-Internetangebote, mit denen 
Drei zum ersten Mal ein selbstoptimierendes intelligentes Internet 
für zuhause auf den österreichischen Markt gebracht hat. 
Neben höherer Stabilität und verbesserten Datenübertragungen 
ermöglicht das Drei Netz auch Network Slicing, wodurch Kapazitäten 
gezielt für Anwendungen mit besonderen Qualitätsanforderungen 
reserviert werden können - etwa in Private Networks oder 
Campusnetzen. 
Seit Ende 2025 versorgt Drei bereits mehr als 95 % aller Haushalte 
und Unternehmen in Österreich mit 5G. Zusätzlich hat sich das 
Unternehmen verpflichtet, österreichweit 738 Gemeinden, die bisher 
ohne adäquate Internetanbindung auskommen mussten, mit modernem 5G- 
Breitband zu versorgen. 

Über Drei. 
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von 
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division 
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 
2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in 
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, 
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten 
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem 
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei 
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich 
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten 
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei 
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs 
erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit 
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing 
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste 
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at 

Rückfragehinweis: 
   Drei Österreich 
   Tom Tesch 
   Telefon: 066066033701 
   E-Mail: tom.tesch@drei.com 
   Website: https://www.drei.at/presse 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom 

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