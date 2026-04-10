APA ots news: Emma Delaney als neue CEO von OMV vorgeschlagen

Wien (APA-ots) - In seiner heutigen Sitzung hat der Präsidial- und Nominierungsausschuss der OMV Aktiengesellschaft beschlossen, dem Plenum des Aufsichtsrats Emma Delaney zur Bestellung zur Vorstandsvorsitzenden und CEO und somit als Nachfolgerin von Alfred Stern ab 1. September 2026 zu empfehlen. Die Laufzeit des Mandats soll drei Jahre mit einer Verlängerungsmöglichkeit von weiteren zwei Jahren bei beidseitigem Einvernehmen betragen. Der Aufsichtsrat wird in seiner nächsten Sitzung über die CEO-Bestellung entscheiden. Darüber hinaus soll in derselben Sitzung auf eine Empfehlung des Präsidial- und Nominierungsausschusses über eine zweijährige Verlängerung des Mandats von Finanzvorstand Reinhard Florey entschieden werden. Emma Delaney, eine irische Staatsbürgerin, ist eine ausgewiesene Energie-Expertin und langjähriges Mitglied des Top-Managements von bp und verfügt über drei Jahrzehnte einschlägige Berufserfahrung. In ihrer derzeitigen Funktion als Bereichsvorstand von einem der drei weltweit agierenden Geschäftsbereiche von bp leitet sie eine Organisation mit mehr als 50.000 Mitarbeitenden in etwa 50 Ländern und ist unter anderem verantwortlich für die Bereiche Kraftstoffe und Biokraftstoffe, die Industrie- und Fahrzeugschmierstoffherstellung, sowie Luftfahrkraftstoffe und E-Mobilität. Emma Delaney bringt profunde Kenntnisse im Up- und Downstream sowie LNG-Geschäft mit. Mit diesen Erfahrungen ist sie aus dem internationalen Suchprozess als die bestgeeignete Kandidatin hervorgegangen. Lutz Feldmann, der Vorsitzende des Aufsichtsrats und des Präsidial- und Nominierungsausschusses , sagt: "Emma Delaney ist eine herausragende und hochqualifizierte CEO-Kandidatin, die aufgrund ihrer weitreichenden Branchen- und Managementerfahrung alle Voraussetzungen erfüllt, um OMV erfolgreich führen zu können." Für Edith Hlawati, stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende von OMV und ÖBAG-Vorstand, "ist die Empfehlung eine Punktlandung. Die Vorstandsnominierung von Emma Delaney wird OMV eine noch stärkere internationale Sichtbarkeit geben. Mit ihrer Wahl wäre sie die erste Vorstandsvorsitzende in der Geschichte von OMV." Über OMV Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen für ein nachhaltiges Leben neu zu erfinden. OMV wandelt sich zu einem integrierten Unternehmen für nachhaltige Energie, Kraftstoffe und Chemikalien. OMV strebt an, bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von EUR 24 Milliarden und beschäftigte rund 22.300 talentierte Mitarbeiter:innen weltweit. Zu den wichtigsten strategischen Beteiligungen von OMV gehören OMV Petrom mit 51,2 Prozent und Borouge International mit 50 Prozent. OMV Aktien werden an der Wiener Börse ( OMV) sowie in den USA an der OTCQX (OMVKY, OMVJF) gehandelt. Weitere Informationen auf www.omv.com. Rückfragehinweis: OMV International Media Relations Sylvia Shin, SVP Group Communications Telefon: +43 (1) 40 440-0 E-Mail: media.relations@omv.com Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/145/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0085 2026-04-10/12:20