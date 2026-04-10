APA ots news: Emma Delaney als neue CEO von OMV vorgeschlagen

dpa-AFX · Uhr
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    Wien (APA-ots) - In seiner heutigen Sitzung hat der Präsidial- und  
Nominierungsausschuss der OMV Aktiengesellschaft beschlossen, dem 
Plenum des Aufsichtsrats Emma Delaney zur Bestellung zur 
Vorstandsvorsitzenden und CEO und somit als Nachfolgerin von Alfred 
Stern ab 1. September 2026 zu empfehlen. Die Laufzeit des Mandats 
soll drei Jahre mit einer Verlängerungsmöglichkeit von weiteren zwei 
Jahren bei beidseitigem Einvernehmen betragen. Der Aufsichtsrat wird 
in seiner nächsten Sitzung über die CEO-Bestellung entscheiden. 
Darüber hinaus soll in derselben Sitzung auf eine Empfehlung des 
Präsidial- und Nominierungsausschusses über eine zweijährige 
Verlängerung des Mandats von Finanzvorstand Reinhard Florey 
entschieden werden. 

Emma Delaney, eine irische Staatsbürgerin, ist eine ausgewiesene 
Energie-Expertin und langjähriges Mitglied des Top-Managements von bp 
und verfügt über drei Jahrzehnte einschlägige Berufserfahrung. In 
ihrer derzeitigen Funktion als Bereichsvorstand von einem der drei 
weltweit agierenden Geschäftsbereiche von bp leitet sie eine 
Organisation mit mehr als 50.000 Mitarbeitenden in etwa 50 Ländern 
und ist unter anderem verantwortlich für die Bereiche Kraftstoffe und 
Biokraftstoffe, die Industrie- und Fahrzeugschmierstoffherstellung, 
sowie Luftfahrkraftstoffe und E-Mobilität. Emma Delaney bringt 
profunde Kenntnisse im Up- und Downstream sowie LNG-Geschäft mit. Mit 
diesen Erfahrungen ist sie aus dem internationalen Suchprozess als 
die bestgeeignete Kandidatin hervorgegangen. 

Lutz Feldmann, der Vorsitzende des Aufsichtsrats und des 
Präsidial- und Nominierungsausschusses , sagt: "Emma Delaney ist eine 
herausragende und hochqualifizierte CEO-Kandidatin, die aufgrund 
ihrer weitreichenden Branchen- und Managementerfahrung alle 
Voraussetzungen erfüllt, um OMV erfolgreich führen zu können." 

Für Edith Hlawati, stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende von 
OMV und ÖBAG-Vorstand, "ist die Empfehlung eine Punktlandung. Die 
Vorstandsnominierung von Emma Delaney wird OMV eine noch stärkere 
internationale Sichtbarkeit geben. Mit ihrer Wahl wäre sie die erste 
Vorstandsvorsitzende in der Geschichte von OMV." 

Über OMV 

Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen für ein 
nachhaltiges Leben neu zu erfinden. OMV wandelt sich zu einem 
integrierten Unternehmen für nachhaltige Energie, Kraftstoffe und 
Chemikalien. OMV strebt an, bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen 
zu erreichen. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von 
EUR 24 Milliarden und beschäftigte rund 22.300 talentierte 
Mitarbeiter:innen weltweit. Zu den wichtigsten strategischen 
Beteiligungen von OMV gehören OMV Petrom mit 51,2 Prozent und Borouge 
International mit 50 Prozent. OMV Aktien werden an der Wiener Börse ( 
OMV) sowie in den USA an der OTCQX (OMVKY, OMVJF) gehandelt. Weitere 
Informationen auf www.omv.com. 

Rückfragehinweis: 
   OMV International Media Relations 
   Sylvia Shin, SVP Group Communications 
   Telefon: +43 (1) 40 440-0 
   E-Mail: media.relations@omv.com 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/145/aom 

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