Bank Bär sucht Nachfolger für Finanzchefin Kostakis

Zürich, 10. ⁠Apr (Reuters) - Bei der Bank Julius Bär kommt es zum nächsten Managementwechsel. Finanzchefin Evie Kostakis werde von ihrer Funktion zurücktreten, teilte der Schweizer Vermögensverwalter am Freitag mit. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters über die Personalie berichtet. Nach einem geordneten Übergabeprozess, der voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte stattfinden ‌werde, übernehme Kostakis eine neue internationale Führungsposition. Die Nachfolgeregelung bei Bär sei bereits eingeleitet worden. Der Nachfolger werde zu gegebener Zeit bekannt gegeben. Kostakis werde bis Ende 2026 ⁠im Unternehmen bleiben, ⁠um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Bär hatte mit dem Konzernchef, dem Risikochef, dem Verwaltungsratspräsidenten und dem Vorsitzenden des Risikoausschusses im Verwaltungsrat bereits eine Reihe von Schlüsselpositionen neu besetzt. Auslöser der Umwälzungen bei Bär war der Signa-Skandal. Bär gehörte zu den größten Kreditgebern der Immobiliengruppe des Tiroler Investors Rene Benko und musste dafür 2023 586 Millionen Franken abschreiben.

Anfang ‌2025 übernahm dann der frühere Goldman-Sachs-Manager Stefan Bollinger den Chefposten ‌und unterzog die verbleibenden Kredite einer vertieften Überprüfung. In der Folge nahm Bär zwei weitere Kredit-Wertberichtigungen im Umfang von insgesamt 279 Millionen Franken vor. "Nach dieser Überprüfung können wir nun festhalten, dass ⁠wir einen Schlussstrich unter die Altlasten im Kreditbereich ziehen", erklärte Verwaltungsratspräsident Noel Quinn laut Redetext ‌am Donnerstag auf der Generalversammlung des Instituts.

Quinn, der ⁠früher Chef der britischen Großbank HSBC war und im April 2025 zum Bär-Präsidenten gewählt wurde, sowie Bollinger fuhren beim Zürcher Institut die Risiken zurück und leiteten einen Kulturwandel ein. Zudem ernannte die Bank einen neuen Risikochef und führte die ‌Funktion des Chief Compliance Officer ein. Kostakis ⁠ist seit Mitte 2022 Finanzchefin von Bär. ⁠Gemäß den Geschäftsberichten 2022 und 2023 war sie damals auch für die Überwachung der Kreditrisiken zuständig.

"Die entschlossene Führung von Evie Kostakis war entscheidend, um Julius Bär im Hinblick auf langfristigen Erfolg neu auszurichten", erklärte Bollinger in der Mitteilung. Sie habe eine leistungsfähige Finanzorganisation aufgebaut, die operative Effizienz gesteigert und die digitale Transformation beschleunigt.

Ganz abhaken kann Bär die Signa-Affäre immer noch nicht. Der Fall hatte dem Institut ein Enforcementverfahren eingetragen, die schärfste Waffe der Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma. Und solange dieser Bericht nicht abgeschlossen ist, will ⁠Bär auf Aktienrückkäufe verzichten.

(Bericht von Oliver Hirt und Ariane Lüthi, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)