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Broadcom: Neue Deals mit Anthropic und Google zementieren 100 Mrd. USD an KI-Erlösen bis 2027!

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Broadcom: Neue Deals mit Anthropic und Google zementieren 100 Mrd. USD an KI-Erlösen bis 2027!


Broadcom setzt mit einer Umsatzprognose von über 100 Mrd. USD für KI-Chips bis 2027 eine neue Benchmark im globalen Halbleitersektor. Durch exklusive Langzeitverträge mit Google zur TPU-Entwicklung und massiven Kapazitätszusagen an Anthropic festigt der Konzern seine Rolle als unverzichtbarer Infrastruktur-Partner der Cloud-Giganten. Während der breite Markt auf Standardlösungen fixiert ist, dominiert Broadcom das lukrative Segment der maßgeschneiderten KI-Beschleuniger und hocheffizienten Networking-Lösungen. Für Anleger bietet das Unternehmen damit eine hochprofitable und strategisch abgesicherte Alternative zum volatilen GPU-Geschäft von Nvidia.

Das Rückgrat des KI-Rechenzentrums

Broadcom kontrolliert zwei kritische Engpässe im modernen Data Center: den Datentransport und die spezialisierte Rechenleistung. Mit den Tomahawk-Switches und den branchenführenden 200G-SerDes-Verbindungen liefert das Unternehmen das „Nervensystem“, das tausende Recheneinheiten zu Clustern verbindet. Parallel dazu fertigt Broadcom sogenannte XPUs (Custom Accelerators). Im Gegensatz zu Allzweck-GPUs sind diese ASICs (anwendungsspezifische integrierte Schaltkreise) exakt auf die Workloads der Kunden zugeschnitten, was sie effizienter und kostengünstiger im Betrieb macht.




 
 

Endlos Turbo Long 270,5852 open end: Basiswert Broadcom

DY952Q
Quelle: DZ BANK: Geld 10.04. 13:45:47, Brief 10.04. 13:45:47
7,47 EUR 7,49 EUR 2,75% Basiswertkurs: 354,92 USD
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NASDAQ , 09.04.
Basispreis 270,5852 USD Knock-Out-Barriere 270,5852 USD
Hebel 4,08x Abstand zum Basispreis in % 23,76%
Abstand zum Knock-Out in % 23,76% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

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