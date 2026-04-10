Broadcom: Neue Deals mit Anthropic und Google zementieren 100 Mrd. USD an KI-Erlösen bis 2027!
Broadcom: Neue Deals mit Anthropic und Google zementieren 100 Mrd. USD an KI-Erlösen bis 2027!
Das Rückgrat des KI-Rechenzentrums
Broadcom kontrolliert zwei kritische Engpässe im modernen Data Center: den Datentransport und die spezialisierte Rechenleistung. Mit den Tomahawk-Switches und den branchenführenden 200G-SerDes-Verbindungen liefert das Unternehmen das „Nervensystem“, das tausende Recheneinheiten zu Clustern verbindet. Parallel dazu fertigt Broadcom sogenannte XPUs (Custom Accelerators). Im Gegensatz zu Allzweck-GPUs sind diese ASICs (anwendungsspezifische integrierte Schaltkreise) exakt auf die Workloads der Kunden zugeschnitten, was sie effizienter und kostengünstiger im Betrieb macht.
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Endlos Turbo Long 270,5852 open end: Basiswert Broadcom
DY952Q
Quelle: DZ BANK: Geld 10.04. 13:45:47, Brief 10.04. 13:45:47
|7,47 EUR
|7,49 EUR
|2,75%
|Basiswertkurs: 354,92 USD
|Geld in EUR
|Brief in EUR
|Diff. Vortag in %
|Quelle: NASDAQ , 09.04.
|Basispreis
|270,5852 USD
|Knock-Out-Barriere
|270,5852 USD
|Hebel
|4,08x
|Abstand zum Basispreis in %
|23,76%
|Abstand zum Knock-Out in %
|23,76%
|Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße
|0,10
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