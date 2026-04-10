Bund sichert gut 150 Millionen Euro aus Northvolt-Insolvenz

BERLIN (dpa-AFX) - Im Zuge der geplanten Übernahme der deutschen Northvolt-Tochter durch Lyten haben Bund und Land gut 150 Millionen Euro an Steuergeld gesichert. Absehbar werden im Sommer weitere bis zu 69 Millionen Euro an die staatliche Förderbank KfW zurückfließen, wie das Bundeswirtschaftsministerium bestätigte. Die Mittel gehen jeweils zur Hälfte an Bund und Land./akl/DP/men