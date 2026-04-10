Frankfurt, ⁠10. Apr (Reuters) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich zum Wochenschluss bedeckt gehalten. Die anstehenden Verhandlungen über ein Ende des Iran-Kriegs und wichtige Inflationszahlen ‌aus den USA sorgten für Zurückhaltung: Der Dax trat am Freitagmorgen bei 23.830 Punkten mehr oder ⁠weniger ⁠auf der Stelle. "Die Lage im Nahen Osten bleibt weiter kritisch. Die Waffenruhe ist eher brüchig und die Straße von Hormus bleibt versperrt", fasste IG-Marktanalyst Christian Henke zusammen. Die Anleger blickten ‌nervös auf die in der ‌pakistanischen Hauptstadt Islamabad anstehenden Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran.

Zudem könnten die erwarteten Inflationsdaten aus ⁠den USA richtungsweisend sein. Experten rechnen angesichts der ‌Kriegsauswirkungen mit einer gestiegenen ⁠Rate. Sollte der Anstieg stärker als erwartet ausfallen, würde das die Diskussionen über Zinserhöhungen der Notenbanken noch verstärken und damit auch ‌die Aktienmärkte belasten, ⁠sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom ⁠Vermögensverwalter QC Partners.

Bei den Dax-Gewinnern standen Adidas und Infineon mit einem Plus von je 0,7 Prozent ganz oben, während die Aktien von Commerzbank und Bayer mit einem Abschlag von je 1,1 Prozent die rote Laterne hielten.

(Bericht von Anika Ross, redigiert von Philipp Krach. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)