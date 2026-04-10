Dax bleibt auf Richtungssuche - Unsicherheit hält an

Dax-Widerstand 24.400 24.500 Dax-Unterstützung 22.800 23.400

Dax-Rückblick:

Der Dax setzte gestern weiter zurück und fiel zeitweise Richtung 23.700 Punkte bevor am Nachmittag eine kurzfristige Kaufwelle über 23.900 Punkte einsetzte, die allerdings heute Vormittag zum Großteil bereits schon wieder abverkauft worden ist.

Dax-Ausblick:

Der Index bleibt oberhalb von 23.400 Punkten kurzfristig tendenziell weiter bullisch einzuschätzen, allerdings bleibt die Lage vorerst weiter fragil. Lediglich eine dauerhafte Friedenslösung im Iran-Krieg dürfte einen nachhaltigeren Erholungsschub zurück über 24.400 Punkte nach sich ziehen.

Die charttechnischen Strukturen sind auf Grund des massiven Kurssprungs am Mittwoch aktuell wenig brauchbar, dies dürfte auch aller Voraussicht nach noch eine Weile so bleiben. Ein schönes Wochenende allen Lesern!