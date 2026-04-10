Dax Chartanalyse 10.04.2026

Dax bleibt auf Richtungssuche - Unsicherheit hält an

onvista · Uhr
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Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand24.40024.500
Dax-Unterstützung22.80023.400

Dax-Rückblick:

Der Dax setzte gestern weiter zurück und fiel zeitweise Richtung 23.700 Punkte bevor am Nachmittag eine kurzfristige Kaufwelle über 23.900 Punkte einsetzte, die allerdings heute Vormittag zum Großteil bereits schon wieder abverkauft worden ist.

Dax-Ausblick: 

Der Index bleibt oberhalb von 23.400 Punkten kurzfristig tendenziell weiter bullisch einzuschätzen, allerdings bleibt die Lage vorerst weiter fragil. Lediglich eine dauerhafte Friedenslösung im Iran-Krieg dürfte einen nachhaltigeren Erholungsschub zurück über 24.400 Punkte nach sich ziehen.

Die charttechnischen Strukturen sind auf Grund des massiven Kurssprungs am Mittwoch aktuell wenig brauchbar, dies dürfte auch aller Voraussicht nach noch eine Weile so bleiben. Ein schönes Wochenende allen Lesern!

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY7E57) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 10.04.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 21.585,92 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU90CP) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 10.04.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 26.343,60 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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