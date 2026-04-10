Dax Chartanalyse 10.04.2026
Dax bleibt auf Richtungssuche - Unsicherheit hält an
onvista · Uhr
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
|Dax-Widerstand
|24.400
|24.500
|Dax-Unterstützung
|22.800
|23.400
Dax-Rückblick:
Der Dax setzte gestern weiter zurück und fiel zeitweise Richtung 23.700 Punkte bevor am Nachmittag eine kurzfristige Kaufwelle über 23.900 Punkte einsetzte, die allerdings heute Vormittag zum Großteil bereits schon wieder abverkauft worden ist.
Dax-Ausblick:
Der Index bleibt oberhalb von 23.400 Punkten kurzfristig tendenziell weiter bullisch einzuschätzen, allerdings bleibt die Lage vorerst weiter fragil. Lediglich eine dauerhafte Friedenslösung im Iran-Krieg dürfte einen nachhaltigeren Erholungsschub zurück über 24.400 Punkte nach sich ziehen.
Die charttechnischen Strukturen sind auf Grund des massiven Kurssprungs am Mittwoch aktuell wenig brauchbar, dies dürfte auch aller Voraussicht nach noch eine Weile so bleiben. Ein schönes Wochenende allen Lesern!
Quelle: Tradingview
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Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen
Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY7E57) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 10.04.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 21.585,92 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU90CP) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 10.04.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 26.343,60 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
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