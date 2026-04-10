DAX-FLASH: Stabilisierung bei kaum veränderten Ölpreisen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rückschlag vom Vortag dürfte es am europäischen Aktienmarkt am Freitag wieder etwas aufwärtsgehen. Der Broker IG taxierte den Dax rund drei Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 23.895 Punkte.

Trotz fragiler Waffenruhe im Nahen Osten kommt bislang kein neuer Druck durch die Ölpreise auf, die aktuell der wichtigste Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen am Markt sind. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent bleibt klar unter 100 Dollar, nachdem er am Mittwoch nach Vereinbarung der Waffenruhe sogar fast auf 90 Dollar gesunken war. Am Morgen mussten rund 96 Dollar bezahlt werden.

Dabei kritisierte US-Präsident Donald Trump die "sehr schlechte Arbeit" des Iran bei der vereinbarten Freigabe der Straße von Hormus - einer Lebensader für den Welthandel. Trump bezog sich auf Berichte, wonach das Land Gebühren von Tankern für die Durchfahrt verlange. Derweil greift Israel weiter Stellungen der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon an.

Der Dax konnte am Vortag seine exponentielle 200-Tage-Linie bei derzeit 23.739 Punkten letztlich doch halten, die er am Mittwoch zurückerobert hatte. In der kurzen Handelswoche nach Ostern steht bisher eine Erholung um gut 2,7 Prozent zu Buche./ag/zb