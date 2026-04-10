DAX® - Historische Bedeutung des aktuellen "Todeskreuzes"

Die Erholungsdynamik des DAX® wurde gestern etwas abgebremst. Der Index scheiterte am Widerstandscluster aus dem 61,8 %-Fibonacci-Retracement (24.053 Punkte) der jüngsten Abwärtsbewegung und den Durchschnitten der vergangenen 50 bzw. 200 Tage, die aktuell bei 24.052 bzw. 24.102 Punkten verlaufen. Trotz des Rücksetzers konnte die jüngste Aufwärtskurslücke (untere Gapkante bei 23.876 Punkten) aber erst mal erfolgreich verteidigt werden. Aus aktuellem Anlass beschäftigen wir uns zum Wochenschluss noch mit dem sogenannten „Todeskreuz“, das beim DAX® am Dienstag entstanden ist, als die 50-Tage-Linie die 200-Tage-Linie von oben gekreuzt hat. Dabei handelt es sich um einen nachlaufenden Indikator, der immer mal wieder als Warnsignal für einen möglichen längerfristigen Abwärtstrend dargestellt wird. Seit 1987 gab es im DAX® bisher 19 solcher „Todeskreuze“. Im Durchschnitt lag die 1-Monats-Performance im Anschluss mit 0,39 % unter dem Mittelwert (0,84 %), blieb aber positiv. Der Anteil negativer Werte war mit 58 % zudem höher als im historischen Durchschnitt (40 %). Auf Sicht von 3, 6 und 12 Monaten zeigen sich indes keine auffällig negativen Effekte des Indikators.

DAX® (Daily)

Quelle: stock3² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3²

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