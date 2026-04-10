Vorbörse 10.04.2026

Dax startet mit leichten Gewinnen in den Handel

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Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Nach dem Dämpfer vom Vortag dürfte es am deutschen Aktienmarkt am Freitag wieder etwas aufwärtsgehen. Der Broker IG taxierte den Dax rund eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 23.870 Punkte. Trotz fragiler Waffenruhe im Nahen Osten bewegt sich der Ölpreis kaum.

Er ist ein wichtiger Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen am Markt. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent lag am Morgen mit gut 96 US-Dollar klar unter der Marke von 100 Dollar, nachdem er am Mittwoch nach der Vereinbarung der Waffenruhe im Iran-Krieg fast auf 90 Dollar gesunken war. Dabei kritisierte US-Präsident Donald Trump die "sehr schlechte Arbeit" des Iran bei der vereinbarten Freigabe der Straße von Hormus - einer Lebensader für den Welthandel.

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USA: Gewinne an der Wall Street

Hoffnungsvolle Signale aus dem Nahost-Konflikt haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag aus der anfänglichen Minuszone befördert. Der Leitindex Dow Jones erklomm den höchsten Stand seit mehr als einem Monat und schloss 0,58 Prozent höher bei 48.185,80 Punkten, nachdem er im frühen Handel um bis zu 0,5 Prozent gesunken war.

Israel wird nach Angaben von US-Präsident Donald Trump die Angriffe im Libanon zurückfahren. Die Angriffe Israels gegen die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon bedrohen die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran. Später kündigte Israel direkte Verhandlungen mit dem nördlichen Nachbarland an.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones48.185+ 0,58 Prozent
S&P 5006.824+ 0,62 Prozent
Nasdaq 22.822+ 0,83 Prozent

Asien: Gewinne

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag zugelegt. Israel wird nach Angaben von US-Präsident Donald Trump die Angriffe im Libanon zurückfahren. Die Angriffe Israels gegen die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon bedrohen die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran. Später kündigte Israel direkte Verhandlungen mit dem nördlichen Nachbarland an. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte nach den Verlusten am Vortag um rund zwei Prozent zu. Für den CSI 300, der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen abbildet, ging es um 1,6 Prozent nach oben. Der Hang Seng der Sonderverwaltungsregion Hongkong gewann 0,7 Prozent.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22556.955+ 1,90 Prozent
Hang Seng25.752+ 0,70 Prozent
CSI 3004.462+ 1,60 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future125,43- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,01+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,29+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1691- 0,31  Prozent
Dollar in Yen159,15+ 0,45 Prozent
Euro in Yen186,11+ 0,19 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent96,73 USD+ 0,17 Dollar
WTI98,56 USD+ 0,66 Dollar

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR DWS AUF 58 (59) EUR - 'EQUAL WEIGHT

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR JUNGHEINRICH AUF 42 (46) EUR - 'BUY'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR KION AUF 50 (56) EUR - 'HOLD'

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 277 (232) EUR - 'BUY'

(mit Material von dpa-AFX)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
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Hang Seng
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Barclays
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DAX (Kursindex)
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US Dollar/Japanischer Yen

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