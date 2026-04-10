Devisen: Euro bleibt stabil

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich trotz der brüchigen Waffenruhe im Iran-Krieg auch am Freitag kaum bewegt. Am Morgen wurde die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1689 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1685 Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8555 Euro. Am Mittwoch war die Gemeinschaftswährung nach Bekanntgabe der Waffenruhe zeitweise über die Marke von 1,17 Dollar geklettert.

Nach Beginn einer zweiwöchigen Waffenruhe im Iran-Krieg soll es ab diesem Freitag in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad direkte Gespräche zwischen den USA und dem Iran geben. Ziel ist eine Beendigung des Kriegs, der mit Angriffen der USA und Israels auf den Iran Ende Februar begonnen hatte.

Dabei kritisierte US-Präsident Donald Trump den Iran für "sehr schlechte Arbeit" bei der vereinbarten Freigabe der Straße von Hormus - einer Lebensader für den Welthandel. Trump bezog sich auf Berichte, wonach das Land von Tankern Gebühren für die Durchfahrt verlange. Derweil greift Israel weiterhin Stellungen der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon an.

Der Iran hatte die Straße von Hormus in Reaktion auf die amerikanisch-israelischen Angriffe blockiert. Der Transport von Öl- und Flüssiggas aus dem Persischen Golf durch die Meerenge kam damit praktisch zum Erliegen. Die Weltmarktpreise stiegen daraufhin steil an, gaben nach Bekanntgabe der Waffenruhe aber wieder ein gutes Stück nach./stw/jha/