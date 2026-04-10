dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Gewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Nach dem Dämpfer vom Vortag dürfte es am deutschen Aktienmarkt am Freitag wieder etwas aufwärtsgehen. Der Broker IG taxierte den Dax rund drei Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 23.895 Punkte. Trotz fragiler Waffenruhe im Nahen Osten bewegt sich der Ölpreis kaum. Er ist ein wichtiger Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen am Markt. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent lag am Morgen mit gut 96 US-Dollar klar unter der Marke von 100 Dollar, nachdem er am Mittwoch nach der Vereinbarung der Waffenruhe im Iran-Krieg fast auf 90 Dollar gesunken war. Dabei kritisierte US-Präsident Donald Trump die "sehr schlechte Arbeit" des Iran bei der vereinbarten Freigabe der Straße von Hormus - einer Lebensader für den Welthandel.

USA: - GEWINNE - Hoffnungsvolle Signale aus dem Nahost-Konflikt haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag aus der anfänglichen Minuszone befördert. Der Leitindex Dow Jones erklomm den höchsten Stand seit mehr als einem Monat und schloss 0,58 Prozent höher bei 48.185,80 Punkten, nachdem er im frühen Handel um bis zu 0,5 Prozent gesunken war. Israel wird nach Angaben von US-Präsident Donald Trump die Angriffe im Libanon zurückfahren. Die Angriffe Israels gegen die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon bedrohen die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran. Später kündigte Israel direkte Verhandlungen mit dem nördlichen Nachbarland an.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag zugelegt. Israel wird nach Angaben von US-Präsident Donald Trump die Angriffe im Libanon zurückfahren. Die Angriffe Israels gegen die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon bedrohen die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran. Später kündigte Israel direkte Verhandlungen mit dem nördlichen Nachbarland an. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte nach den Verlusten am Vortag um rund zwei Prozent zu. Für den CSI 300 , der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen abbildet, ging es um 1,6 Prozent nach oben. Der Hang Seng der Sonderverwaltungsregion Hongkong gewann 0,7 Prozent.

DAX 23.806,99 -1,14% XDAX 23.873,89 -0,63% EuroSTOXX 50 5.896,29 -0,29% Stoxx50 5.095,83 -0,08% DJIA 48.185,80 0,58% S&P 500 6.824,66 0,62% NASDAQ 100 25.082,09 0,72%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 125,43 -0,12%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1692 -0,06% USD/Yen 159,19 0,15% Euro/Yen 186,13 0,08%

BITCOIN:

Bitcoin 72.113 0,42% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 96,70 0,78 USD WTI 98,41 0,54 USD

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