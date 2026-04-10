Ein Mag7-Mitglied und die größte Wette der Unternehmensgeschichte

Es gehört zu den mächtigsten Unternehmen der Welt und wird trotzdem regelmäßig falsch eingeschätzt. Viele Anleger kleben noch immer an einem Bild, das seit Jahren überholt ist, und verpassen dabei den eigentlichen Kern des Geschäftsmodells: unsichtbar, hochmargig und so tief in die globale Wirtschaft eingebettet, dass Konkurrenten kaum eine Chance haben aufzuholen. Gestern legte der CEO in einem ungewöhnlich offensiven Brief an die Aktionäre die Karten auf den Tisch. Dabei nannte er Zahlen, die selbst hartgesottene Analysten aufhorchen lassen. Dieses Mag7-Mitglied investiert in diesem Jahr mehr in seine Infrastruktur als die meisten Staaten in ihre gesamten öffentlichen Bauprojekte. Wer das als Risiko liest, hat die Geschichte dieses Unternehmens nicht verstanden.

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