Elmos Semiconductor - Ausbruch auf ein neues Rekordhoch

Die im SDAX® gelistete Elmos Semiconductor zählt im bisherigen Jahresverlauf mit einem Wertzuwachs von 72 % zu den besten deutschen Aktien. Seit dem Korrekturtief im April 2025 beträgt das Kursplus sogar 253 %. Anlegerinnen und Anleger, die gezielt nach trendstarken Aktien suchen, dürften den Chip-Spezialisten schon länger auf ihrem Radar haben. Seit über zehn Monaten weist der RSL-Indikator fast durchgängig auf einen intakten Aufwärtstrend hin. Bei solchen Konstellationen ist gerade unter Chance-Risiko-Aspekten der Einstieg nach Abschluss von Konsolidierungen eine vielversprechende Option. Zuletzt hatte sich bei Elmos über mehrere Wochen hinweg eine Schiebezone gebildet, die nun mit einem dynamischen Anstieg trendbestätigend nach oben verlassen wurde. Daraus leitet sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 27 EUR ab, was einem Aktienkurs von ca. 181 EUR entspräche. Hinzu kommt der Sprung auf ein neues Allzeithoch, das als eines der besten Signale der Technischen Analyse gilt, gerade im Anschluss an solche Konsolidierungsphasen. Um den Ausbruch nicht zu gefährden, sollte ein nachhaltiger Rückfall in die zuvor genannte Schiebezone vermieden werden.

Elmos Semiconductor (Daily)

Quelle: stock3² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Elmos Semiconductor

Quelle: stock3²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.