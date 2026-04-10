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Elmos Semiconductor - Ausbruch auf ein neues Rekordhoch

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Ausbruch auf ein neues Rekordhoch

Die im SDAX® gelistete Elmos Semiconductor zählt im bisherigen Jahresverlauf mit einem Wertzuwachs von 72 % zu den besten deutschen Aktien. Seit dem Korrekturtief im April 2025 beträgt das Kursplus sogar 253 %. Anlegerinnen und Anleger, die gezielt nach trendstarken Aktien suchen, dürften den Chip-Spezialisten schon länger auf ihrem Radar haben. Seit über zehn Monaten weist der RSL-Indikator fast durchgängig auf einen intakten Aufwärtstrend hin. Bei solchen Konstellationen ist gerade unter Chance-Risiko-Aspekten der Einstieg nach Abschluss von Konsolidierungen eine vielversprechende Option. Zuletzt hatte sich bei Elmos über mehrere Wochen hinweg eine Schiebezone gebildet, die nun mit einem dynamischen Anstieg trendbestätigend nach oben verlassen wurde. Daraus leitet sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 27 EUR ab, was einem Aktienkurs von ca. 181 EUR entspräche. Hinzu kommt der Sprung auf ein neues Allzeithoch, das als eines der besten Signale der Technischen Analyse gilt, gerade im Anschluss an solche Konsolidierungsphasen. Um den Ausbruch nicht zu gefährden, sollte ein nachhaltiger Rückfall in die zuvor genannte Schiebezone vermieden werden.

Elmos Semiconductor (Daily)

Chart Elmos Semiconductor
Quelle: stock3² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Elmos Semiconductor

Chart Elmos Semiconductor
Quelle: stock3²



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