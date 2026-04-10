EQS-AFR: 11880 Solutions AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: 11880 Solutions AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

11880 Solutions AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



10.04.2026 / 14:03 CET/CEST

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Hiermit gibt die 11880 Solutions AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 23.04.2026

Ort:

https://ir.11880.com/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 23.04.2026

Ort:

https://ir.11880.com/finanzberichte

10.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: 11880 Solutions AG Baumstraße 23 45128 Essen Deutschland Internet: www.11880.com

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