EQS-AFR: 11880 Solutions AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: 11880 Solutions AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
11880 Solutions AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
10.04.2026 / 14:03 CET/CEST
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Hiermit gibt die 11880 Solutions AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 23.04.2026
Ort:
https://ir.11880.com/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 23.04.2026
Ort:
https://ir.11880.com/finanzberichte
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|11880 Solutions AG
|Baumstraße 23
|45128 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.11880.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2306594 10.04.2026 CET/CEST