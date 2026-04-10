EQS-AFR: Landwirtschaftliche Rentenbank: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Landwirtschaftliche Rentenbank / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Landwirtschaftliche Rentenbank: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

10.04.2026 / 13:14 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Landwirtschaftliche Rentenbank bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 21.04.2026

Ort:

https://www.rentenbank.de/ueber-uns/unternehmensberichte/geschaeftsberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 21.04.2026

Ort:

https://www.rentenbank.de/en/about-us/publications/annual-reports/

10.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Landwirtschaftliche Rentenbank
Theodor-Heuss-Allee 80
60486 Frankfurt
Deutschland
Internet:http://www.rentenbank.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

2306550 10.04.2026 CET/CEST

Das könnte dich auch interessieren

So reagieren die Märkte
Fünf Grafiken zum Waffenstillstand im Iran-Krieg08. Apr. · onvista
Ein Händler analysiert Marktdaten.
Dax Tagesrückblick 09.04.2026
Dax rutscht nach Erholungsrally deutlich ab – SAP büßt deutlich eingestern, 15:52 Uhr · onvista
Dax Logo
Bitcoin-Mining
Steht eine Neubewertung der Sektor-Aktien bevor?gestern, 12:00 Uhr · onvista
Eine Bitcoin-Münze ist zu sehen.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Miserables erstes Quartal
Sind Software-Aktien jetzt günstig genug, um einzusteigen?heute, 12:00 Uhr · onvista
So reagieren die Märkte
Fünf Grafiken zum Waffenstillstand im Iran-Krieg08. Apr. · onvista
Alle Premium-News