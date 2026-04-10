EQS-AFR: Landwirtschaftliche Rentenbank: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Landwirtschaftliche Rentenbank / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Landwirtschaftliche Rentenbank: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



10.04.2026 / 13:14 CET/CEST

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Hiermit gibt die Landwirtschaftliche Rentenbank bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 21.04.2026

Ort:

https://www.rentenbank.de/ueber-uns/unternehmensberichte/geschaeftsberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 21.04.2026

Ort:

https://www.rentenbank.de/en/about-us/publications/annual-reports/

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Landwirtschaftliche Rentenbank Theodor-Heuss-Allee 80 60486 Frankfurt Deutschland Internet: http://www.rentenbank.de

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