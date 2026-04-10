EQS-AFR: Landwirtschaftliche Rentenbank: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Landwirtschaftliche Rentenbank / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Landwirtschaftliche Rentenbank: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
10.04.2026 / 13:14 CET/CEST
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Hiermit gibt die Landwirtschaftliche Rentenbank bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 21.04.2026
Ort:
https://www.rentenbank.de/ueber-uns/unternehmensberichte/geschaeftsberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 21.04.2026
Ort:
https://www.rentenbank.de/en/about-us/publications/annual-reports/
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Landwirtschaftliche Rentenbank
|Theodor-Heuss-Allee 80
|60486 Frankfurt
|Deutschland
|Internet:
|http://www.rentenbank.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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