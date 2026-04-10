EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Daimler Truck Holding AG / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
10.04.2026 / 12:28 CET/CEST
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Leinfelden-Echterdingen, 10. April 2026
Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs.1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Im Zeitraum vom 01. April 2026 bis einschließlich 08. April 2026 haben mit der Daimler Truck Holding AG verbundene Unternehmen im Rahmen der Belegschaftsaktienprogramme für Beschäftigte der Daimler Truck AG und ihrer Tochtergesellschaften in Deutschland und Spanien insgesamt 515.550 Aktien der Daimler Truck Holding AG erworben. Der Erwerb war mit Bekanntmachung vom 31. März 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt worden.
Im Einzelnen wurden Aktien wie folgt erworben:
|Datum
|Anzahl Aktien
|Durchschnitts-preis in EUR
|Gesamtbetrag in EUR
|Handelsplatz (MIC code)
|01. April 2026
|170.660
|42,28
|7.215.504,80
|Xetra
|02. April 2026
|170.660
|42,01
|7.169.426,60
|Xetra
|07. April 2026
|174.230
|42,55
|7.413.972,04
|Xetra
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Unternehmenswebseite verfügbar unter: https://www.daimlertruck.com/investoren/aktie/aktienrueckkauf/belegschaftsaktienprogramme
Der Erwerb erfolgte im Auftrag und für Rechnung der Daimler Truck AG und der Daimler Truck España, S.L.U., jeweils ausschließlich über die Börse, jeweils durch Einschaltung eines unabhängigen Kreditinstituts und jeweils nach Maßgabe von Art. 5 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052.
10.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Daimler Truck Holding AG
|Fasanenweg 10
|70771 Leinfelden-Echterdingen
|Deutschland
|Internet:
|www.daimlertruck.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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