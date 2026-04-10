EQS-DD: Delivery Hero SE: Dr. Johannes Bruder, Erwerb von 17.123 Aktien aus genehmigtem Kapital durch Abwicklung von Restricted Stock Units („RSUs“) und Performance Share Units („PSUs“). ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



10.04.2026 / 16:09 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Johannes Nachname(n): Bruder

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Delivery Hero SE

b) LEI

529900C3EX1FZGE48X78

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2E4K43

b) Art des Geschäfts

Erwerb von 17.123 Aktien aus genehmigtem Kapital durch Abwicklung von Restricted Stock Units („RSUs“) und Performance Share Units („PSUs“). Transaktion als Teil eines Mitarbeitervergütungsprogramms. Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 20,36 EUR 29.684,88 EUR 20,36 EUR 318.939,40 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 20,36 EUR 348.624,28 EUR

e) Datum des Geschäfts

10.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Delivery Hero SE Oranienburger Straße 70 10117 Berlin Deutschland Internet: www.deliveryhero.com

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