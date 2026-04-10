EQS-DD: Delivery Hero SE: Dr. Johannes Bruder, Erwerb von 17.123 Aktien aus genehmigtem Kapital durch Abwicklung von Restricted Stock Units („RSUs“) und Performance Share Units („PSUs“). ...

EQS Group · Uhr
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.04.2026 / 16:09 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Johannes
Nachname(n):Bruder

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Delivery Hero SE

b) LEI

529900C3EX1FZGE48X78 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A2E4K43

b) Art des Geschäfts

Erwerb von 17.123 Aktien aus genehmigtem Kapital durch Abwicklung von Restricted Stock Units („RSUs“) und Performance Share Units („PSUs“). Transaktion als Teil eines Mitarbeitervergütungsprogramms.
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
20,36 EUR29.684,88 EUR
20,36 EUR318.939,40 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
20,36 EUR348.624,28 EUR

e) Datum des Geschäfts

10.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

10.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Delivery Hero SE
Oranienburger Straße 70
10117 Berlin
Deutschland
Internet:www.deliveryhero.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

104346 10.04.2026 CET/CEST

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