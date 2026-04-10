EQS-DD: Viromed Medical AG: Heike Perbandt, Verkauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.04.2026 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Heike
Nachname(n): Perbandt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Uwe
Nachname(n): Perbandt
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Viromed Medical AG

b) LEI
894500XR05MYCVCCR171 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A40ZVN7

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
5,25 EUR 26.250,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
5,2500 EUR 26.250,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
07.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


10.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Viromed Medical AG
Hauptstraße 105
25462 Rellingen
Deutschland
Internet: https://www.viromed-medical-ag.de/

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104334  10.04.2026 CET/CEST

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