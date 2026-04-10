EQS-News: Award‑nominierte LENZING™ DualWipe unterstützt Europas Wandel hin zu biobasierten Materialien

EQS-News: Lenzing AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Nachhaltigkeit

Award‑nominierte LENZING™ DualWipe unterstützt Europas Wandel hin zu biobasierten Materialien



10.04.2026 / 09:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Award‑nominierte LENZING™ DualWipe unterstützt Europas Wandel hin zu biobasierten Materialien

LENZING™ DualWipe für die INDEX™26 Awards als neue, cellulosebasierte und kunststofffreie Wipes‑Innovation nominiert

Roundtable in Brüssel zeigt den Bedarf an biobasierten Materialien für Europas industrielle Transformation auf

Lenzing, 10. April 2026 – Die Lenzing Gruppe, ein weltweit führender Anbieter regenerierter Cellulosefasern für die Textil‑ und Vliesstoffindustrie, stellt LENZING™ DualWipe vor, ihre neueste kunststofffreie Wipes‑Innovation. Das Produkt ist für die renommierten INDEX™26 Awards in der Kategorie „Nonwovens Roll Goods“ nominiert.

Die Nominierung unterstreicht Lenzings anhaltendes Engagement für die Entwicklung skalierbarer, cellulosebasierter Lösungen für Anwendungen, die traditionell auf fossilbasierte Materialien gesetzt haben.

LENZING™ DualWipe basiert auf der Nonwovens‑Technologie von Lenzing und vereint zwei funktionale Oberflächen in einem einzigen Material: eine abrasive Seite zur effektiven Entfernung von Schmutz und Rückständen sowie eine weiche, hoch absorbierende Seite zum Wischen und Nachbearbeiten. DualWipe enthält keine synthetischen Fasern, Bindemittel oder Ausrüstungschemikalien und eliminiert damit das Risiko der Freisetzung von Plastik und Mikroplastik, das typischerweise mit herkömmlichen synthetischen Wipes verbunden ist. Die Kompatibilität mit Standard‑Converting‑Prozessen unterstützt eine breite Anwendbarkeit in industriellen, professionellen und haushaltsnahen Reinigungssegmenten. LENZING™ DualWipe steht damit exemplarisch für den Anspruch von Lenzing, politische Zielsetzungen zur Materialtransformation mit marktreifen, industriell einsetzbaren Lösungen zu verbinden.

Diese Innovation adressiert direkt die Materialanforderungen, die bei einem hochrangigen, in Kooperation mit Euractiv organisierten Roundtable Anfang März in Brüssel diskutiert wurden. Dort erörterten politische Entscheidungsträger:innen, Industrievertreter:innen und Expert:innen, wie biobasierte Materialien Europas wirtschaftliche Resilienz stärken und den Wandel hin zu kohlenstoffärmeren, fossilreduzierten Materialsystemen beschleunigen können. Die Gespräche in Brüssel hoben die zunehmende Relevanz cellulosebasierter Innovationen als praktische Wegbereiter einer nachhaltigeren europäischen Materiallandschaft hervor.

„Europa hat sich ambitionierte Ziele für die industrielle Transformation gesetzt. Unser Dialog in Brüssel hat gezeigt, dass biobasierte Materialien zunehmend skalierbar werden. Bei Lenzing kombinieren wir politische Mitwirkung mit Innovation, um diesen Wandel zu ermöglichen“, sagt Georg Kasperkovitz, Mitglied des Vorstands der Lenzing Gruppe.

Die INDEX™26‑Nominierung für DualWipe unterstreicht, wie Lenzing diese politischen Diskussionen in konkrete Produktinnovationen übersetzt. „Der Roundtable in Brüssel hat die Relevanz cellulosischer Fasern bei der Reduktion der Abhängigkeit von fossilbasierten Materialien hervorgehoben. Mit Innovationen wie LENZING™ DualWipe setzen wir dies in die Praxis um, indem wir ein leistungsstarkes, kunststofffreies Wipes‑Material anbieten, das darauf ausgelegt ist, regulatorische und Konsumentenerwartungen zu erfüllen“, betont Patricia A. Sargeant, Executive Vice President Commercial Nonwovens bei der Lenzing Gruppe.

Durch die Kombination von technologischer Innovation mit industriellen Fähigkeiten und aktivem politischen Engagement treibt Lenzing weiterhin Materiallösungen voran, die Europas Nachhaltigkeitsziele unterstützen und gleichzeitig bessere Lösungen für die Umwelt bieten, ohne Kompromisse für Konsument:innen einzugehen. LENZING™ DualWipe stellt ein greifbares Beispiel dafür dar, wie cellulosebasierte Technologien tragfähige, marktreife Alternativen im Vliesstoffsektor bieten können.

Foto-Download:

https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=z5t9o9F3p1a3





Telefon +43 7672 701 2743

E-Mail

Web Bei Rückfragen kontaktieren Sie bitte Media Relations:Telefon +43 7672 701 2743E-Mail media@lenzing.com Web www.lenzing.com



Über die Lenzing Gruppe



Die Lenzing Gruppe steht für eine verantwortungsbewusste Herstellung von Spezial- und Premiumfasern basierend auf regenerierter Cellulose. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber zahlreicher neuer Entwicklungen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von Textil-Anwendungen – von funktionaler, bequemer und modischer Bekleidung hin zu langlebigen und nachhaltigen Heimtextilien. Die TÜV-zertifizierten biologisch abbaubaren und kompostierbaren Lenzing Fasern eignen sich auch hervorragend für den anspruchsvollen Einsatz in Hygiene-Anwendungen des täglichen Lebens.



Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilindustrie vom gegenwärtigen linearen Wirtschaftssystem zu einer Kreislaufwirtschaft. Um das Engagement zur Begrenzung des menschengemachten Klimawandels an den Zielen des Übereinkommens von Paris auszurichten, hat Lenzing einen klaren, wissenschaftlich fundierten Klimaaktionsplan, der eine deutliche Reduktion der Treibhausgasemissionen (Scope 1, 2 und 3) bis 2030 und ein Netto-Null-Ziel bis 2050 vorsieht.



Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2025

Umsatz: EUR 2,60 Mrd.

Nennkapazität (Fasern): 1.110.000 Tonnen

Mitarbeiter/innen (Vollzeitäquivalente): 7.738



TENCEL™, LENZING™ ECOVERO™, VEOCEL™, LENZING™ und REFIBRA™ sind Marken der Lenzing AG.

10.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group



Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Lenzing AG 4860 Lenzing Österreich Telefon: +43 7672-701-0 Fax: +43 7672-96301 E-Mail: office@lenzing.com Internet: www.lenzing.com ISIN: AT0000644505 Indizes: ATX Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 2306228

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2306228 10.04.2026 CET/CEST