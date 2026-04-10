EQS-News: Eckert & Ziegler sichert Zugang zu entscheidender Augentumorbehandlung durch MDR-Zertifizierung für Ru-106 Augenapplikatoren

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Eckert & Ziegler sichert Zugang zu entscheidender Augentumorbehandlung durch MDR-Zertifizierung für Ru-106 Augenapplikatoren



10.04.2026 / 10:00 CET/CEST

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Berlin, 10. April 2026. Eckert & Ziegler BEBIG GmbH, eine Tochter der Eckert & Ziegler SE mit Fokus auf Brachytherapie-Lösungen für die Behandlung von Augentumoren sowie Prostatakrebs, hat von den zuständigen Behörden die MDR-Zertifizierung für ihre Ruthenium-106 (Ru-106) Augenapplikatoren erhalten. Eckert & Ziegler ist der einzige globale Anbieter dieser Augenapplikatoren. Daher ist dieser wichtige Meilenstein eine kritische Absicherung gegen Versorgungsengpässe.



Die Medical Device Regulation (MDR) ist eine Verordnung der Europäischen Union (EU 2017/745) mit dem Ziel, die Qualität von Medizinprodukten zu verbessern und die Patientensicherheit zu erhöhen. Die Zertifizierung garantiert die langfristige Verfügbarkeit der Ru-106 Augenapplikatoren innerhalb der EU. Dieses Medizinprodukt wird von Eckert & Ziegler bereits seit über 30 Jahren hergestellt und international angeboten. Es wird aktiv in fast 50 Ländern eingesetzt und steuert jährlich mehrere Millionen Euro Umsatz zum Ergebnis der Eckert & Ziegler Gruppe bei.



Bei der ophthalmologischen Brachytherapie wird eine kleine radioaktive Platte, welche Ru-106 enthält, genutzt, um Aderhautmelanome bei Erwachsenen oder Retinoblastome bei Kindern zu behandeln. Die Platte wird an die Augenwand in unmittelbarer Nähe zum Tumor aufgenäht. Dort verbleibt sie für mehrere Tage, bis die notwendige Strahlung abgegeben wurde. Als Alternative zur Entfernung des betroffenen Auges, bietet diese Behandlungsmethode den Patient:innen eine Chance zum Erhalt von Sehkraft und Lebensqualität.



"Der Einsatz unseres Teams für die MDR-Zertifizierung eines Nischenproduktes wie dem Ru-106 Augenapplikator demonstriert unser Engagement dafür, Patient:innen und Behandlungszentren langfristig mit dieser wichtigen Therapieform versorgen zu können", erklärte Katrin Antonenko, Geschäftsführerin der Eckert & Ziegler BEBIG GmbH. "Dieser Meilenstein steht zudem für den anhaltenden Verdienst des Produktes, das vor über drei Jahrzehnten den Weg für das nachhaltige und erfolgreiche Wachstum der Eckert & Ziegler Gruppe ebnete. Die Erfahrung aus der erfolgreichen Zulassung wird uns beim Vorantreiben weiterer Projekte zugutekommen."



Über Eckert & Ziegler

Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

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