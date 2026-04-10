EQS-News: Ergebnis des angebotenen Aktienrückkaufs der SM Wirtschaftsberatungs AG
EQS-News: SM Wirtschaftsberatungs AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Ergebnis des angebotenen Aktienrückkaufs der SM Wirtschaftsberatungs AG
10.04.2026 / 11:57 CET/CEST
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Sindelfingen, den 10. April 2026
Corporate News
Ergebnis des angebotenen Aktienrückkaufs der SM Wirtschaftsberatungs AG:
Zum Ende der Annahmefrist wurden 31.964 Aktien von Aktionären zu je EUR 5,00 angedient, insgesamt somit ein Volumen von EUR 159.820,00. Insgesamt werden 30.000 Aktien eingezogen, die zusätzlichen 1.964 Stücke verbleiben bei der Gesellschaft.
Nach Einzug der 30.000 Aktien wird das Grundkapital von EUR 3,93 Mio. auf EUR 3,90 Mio. reduziert. Der Bestand an eigenen Aktien beträgt danach 8.060 Stück.
SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft
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SM Wirtschaftsberatungs AG
Fronäckerstraße 34
71063 Sindelfingen
Tel.Nr.: +49 (0) 7031 – 469 09 60
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SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft
Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen
www.smw-ag.de, info@smw-ag.de
Tel.Nr.: +49 (0) 7031 – 469 09 60
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Vorstand: Martin Schmitt (Vorsitz), Steve Möhler
Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss
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